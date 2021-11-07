طليق منة عرفة عن سبب انفصالهما: «فيه حاجات مش هتنفع معايا»

كشف محمود المهدي، الزوج السابق للفنانة منة عرفة، سبب انفصاله عن الأخيرة، إذ علّق في «ستوري» جديدة عبر موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» قائلا: «الناس اللي بتتصل وتسأل، خلاص كل حاجة قسمة ونصيب، وأنا كراجل شرقي صعيدي، فيه حاجات مش هتنفع معايا، وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني، فأكيد مش هقف في ده، وربنا يكرمها في المجال الفني، وتوصل أعلى حاجة فيه بالتوفيق للجميع».

وكانت الفنانة منة عرفة، أعلنت انفصالها عن محمود المهدي، وذلك بعد مرور نحو 5 أشهر تقريبًا، من عقد قرانهما في شهر يونيو الماضي، دون توضيح أي أسباب.

وكتبت منة، عبر خاصية الـ«ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: «كل شيء قسمة ونصيب، تم الانفصال وربنا يوفق الجميع».

بينما كتب «المهدي»، قبل قليل، عبر خاصية الـ«ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، «تم الانفصال.. كل حاجة قسمة ونصيب وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها».

تفاصيل ارتباط الثنائي

يذكر أن محمود المهدي ومنة عرفة، ارتبطا في شهر 6 الماضي، وكان الثنائي تعرفا على بعضهما بداية من كواليس أحد الأفلام، وكان الثنائي طرحا مهرجان فني قبل الانفصال بخمسة أيام.

محمود المهدي

يذكر أن محمود المهدي، كشف من قبل عن زواجه مرتين قبل تجربته مع منة عرفة، حيث كتب عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: “دي الزوجة الثانية الناس اللي قعدت تهاجم إني متجوز 3 مرات وتعدد وكلام كتير، أنت متعرفش حياتي دي وملكش حق تحكم عليا ولا حد قالك أدخل ولا عايز رأيك طبعا”.

وتابع محمود المهدي زوج منة عرفة: "والبنات اللي بتفرض كلامها بالعافية وكأنها عارفة مصلحتها كنتي نفعتي نفسك طول ما أنا مش بغضب ربنا كده ده اللي يهمني طبعا والنبي نضفو السواد اللي بقى في قلبكم".