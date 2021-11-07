الإثنين 08 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

العنانى يناقش مع «خبراء الترويج السياحى» اقتراحات احتفالية الأقصر

وزير السياحة خلال
وزير السياحة خلال الاجتماع

شارك الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مساء الأحد، في الاجتماع الأسبوعي للجنة "خبراء الترويج السياحي"؛ لمتابعة ومناقشة عدد من الموضوعات المهمة.

وتناول الاجتماع مناقشة عدد من مقترحات الترويج لاحتفالية الأقصر المقرر تنظيمها قريبًا في إطار استعدادات الوزارة التي تتم على قدم وساق لإخراج هذه الاحتفالية بالصورة التي تليق بمصر ومكانتها التنافسية بين مصاف الدول السياحية.

كما تم مناقشة تفاصيل الاحتفالية العالمية للترويج لمدينة سانت كاترين، والتي ستنظّمها الوزارة، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومحافظة جنوب سيناء خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار مشروع تطوير موقع "التجلي الأعظم" فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ولإبراز المقومات السياحية والأثرية والبيئية والروحانية للمدينة التي تعتبر أحد المواقع المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي، كما تم مناقشة مقترح إعداد فيلم ترويجي يلقي الضوء على هذه المقومات، كما تم خلال الاجتماع مناقشة بعض مقترحات الترويج للمقصد السياحي المصري في الأسواق السياحية المستهدفة خلال الفترة المقبلة.

وزير السياحة والآثار خبراء الترويج السياحي الأقصر الترويج لاحتفالية الأقصر المقومات السياحية والأثرية

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