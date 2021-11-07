الإثنين 08 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا إسطفانوس يناقش تأملات ابن أرملة نايين في عظة الأحد

الأنبا إسطفانوس
الأنبا إسطفانوس

ألقى الأنبا إسطفانوس، أسقف ببا والفشن، اليوم، كلمة عبر قناة ON في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وجاءت العظة من إنجيل قداس اليوم الذي يوافق الأحد الرابع من شهر بابة الذي يُقرأ فيه فصل الإنجيل الذي يروي معجزة إقامة ابن أرملة نايين من الموت، وتناول إسطفانوس بالتأمل عددًا من ملامح المعجزة التي وردت في إنجيل القديس لوقا.

ويشارك أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، في عظة الأحد الأسبوعية، والتي تبث على القنوات الفضائية في إطار حرص الدولة على دعم مبادئ المواطنة بالمجتمع المصري من خلال بث العظة الأسبوعية للأقباط والكنيسة كل أحد اسبوعيًا.

واحتفلت الكنائس المصرية بعيد الصليب وهو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانة الصليب ورفعته على جبل الجلجثة وبنت فوقه كنيسة القيامة.

الانبا اسطفانوس اسقف ببا والفشن برنامج عظة الأحد الأسبوعية ملامح المعجزة البابا تواضروس الثاني أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

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