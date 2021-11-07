الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

إيبارشية السويس تطلق دورة «المشورة» لتأهيل الشباب لسوق العمل

إيبارشية السويس
إيبارشية السويس

تطلق إيبارشية السويس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا بموا، أسقف الإيبارشية دورة في المشورة وعلم النفس لشباب الأقباط بالإيبارشية على مدار شهر نوفمبر الجاري.

وتناقش الدورة عدة موضوعات تخص الشباب من بينها موضوع «التوازن بين الحياة الاجتماعية والعملية» والتفكير الإبداعي وأهمية ريادة الأعمال لتأهيل الشباب لتنفيذ مشروعات صغيرة.

كما تركز الدورة على موضوعات «كيفية تعلم مهارات إدارة الأزمات والمخاطر» وتعليمهم مهارات تطوير الذات بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

إيبارشية السويس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اسقف الايبارشية الشباب تعلم مهارات

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