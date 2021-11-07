الأحد 07 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

«التجسس على عملاء آيفون».. أبل تكشف سقطة جديدة لـ«فيس بوك»

فيس بوك
فيس بوك

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن شركة أبل حثت مستخدمي هواتف آيفون على حذف تطبيقات فيس بوك من هواتفهم الخاصة بهم لأن شركة الوسائط الاجتماعية قد تم انتقادها بسبب مزاعم بتنفيذ نظام تتبع سري.
وتابعت أن فيس بوك متهم بالتنقيب عن البيانات الخاصة المهمة للأشخاص باستخدام بيانات مقياس التسارع كوسيلة لتحديد المواقع، وتعقب مستخدمي التطبيق خلسةً ومراقبة الأنشطة.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن نظام مراقبة بيج برازر أو الأخ الأكبر يتم إجراؤها بواسطة فيس بوك- حتى إذا اختار المستخدمون منع الإعلان وتعطيل أوضاع تتبع الموقع داخل التطبيق- وفقًا لتقرير جديد نشرته صحيفة "فوربس" الأمريكية.
ورفع الباحثان في مجال الأمن السيبراني طلال الحاج بكري وتومي ميسك العلم الأحمر بشأن التجسس وتتبع العملاء، وقال الثنائي: "فيس بوك يقرأ بيانات مقياس التسارع طوال الوقت"، خلال تقريرهما.
ويزعم الباحثون أن وظائف التتبع التي أجريت دون اختيار مستخدمي تطبيقات فيس بوك، تأتي دون أي تحذير مسبق للعملاء وميزة التتبع غير قابلة للتدمير، وأشار التقرير إلى أنه لا يمكن إيقاف تشغيل التتبع.
وأضاف بكري وميسك: "إذا لم تسمح لفيس بوك بالوصول إلى موقعك، فلا يزال بإمكان التطبيق استنتاج موقعك الدقيق فقط من خلال تجميعك مع مستخدمين يطابقون نفس نمط الاهتزاز الذي يسجله مقياس التسارع في هاتفك، كما انه يستغل وظائف الكاميرا".
وأكدت الصحيفة أنه ردًا على التتبع السري لمستخدميه على أجهزة آيفون، حاول فيس بوك شرح المشكلة بشكل مختلف تماما.
وفي بيان حصلت عليه صحيفة "فوربس"، لم ينكر ممثل الشركة مطالبات التتبع ويبدو أنه حاول تقليل أسباب إمكانية هذه الخاصية.
وقال: "نستخدم بيانات مقياس التسارع لبعض المميزات مثل الاهتزاز للإبلاغ، ولضمان أنواع معينة من وظائف الكاميرا مثل التحريك للحصول على صورة بزاوية 360 درجة أو للكاميرا".

فيس بوك ايفون تتبع اهتزاز تطبيقات عملاء

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