الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صالون ريشة يفتتح فعالياته بحضور داوود عبد السيد ووائل لطفي

مناقشة كتاب داوود
مناقشة كتاب "داوود عبد السيد..سيرة سينمائية"

بدأت فعاليات الاحتفال بذكرى ميلاد المخرج داود عبد السيد، بحضور الناقد الفني محمود عبد الشكور، ووائل لطفي، رئيس تحرير صحيفة «الدستور» وفريد زهران والناشر حسين عثمان، الذي قدم للحفل بإعلان أن اليوم هو بداية لانطلاق صالون ريشة الثقافي الذي سيتَم كل أول شهر.

وبدأت الاحتفالية بكلمة فريد زهران الذي قال إن البلد مازال بخير وما دام كل هؤلاء الحضور يبحثون ويتابعون منجز مخرجنا الكبير داوود عبد السيد، وأنه ممتن لحضور داوود عبد السيد وأن ما يجرى، الآن، تكريم لاسم المخرج الكبير وليس مجرد مناقشة لكِتاب عن سيرته.

لماذا داوود عبد السيد؟ هذا ما طرحه الناشر حسين عثمان الذي قدم المُخرح الكبير ليفتتح حديثه بسعادته بوجود الحضور من الشباب؛ لأنهم يعطون الأمل الكبير في الاستمرار:"جيلنا عاش بشكل عام مُساندة نقدية كبيرة عبر النقاد ومُساندات نقدية من حب وجمهور السينما، وحجم هذه المُساندات نشكرهم عليها، من هذا الرؤى النقدية التي وقفت عليها هى غياب وجود افلامي   عن عرضها تلفزيوني، ويعد كتاب محمود عبد الشكور أول كتاب يقدم بشكل نقدي متكامل يخمل دقة متناهية عبر تحليل هذا المشروع الفني.

وواصل داوود:" علىّ أن أشكر الناقد محمود عبد الشكور على هذا الجهد النقدي الذي اعتز به، وكذلك وجب الشكر للناشر حسين عثمان ومنتظر أن تكملوا أنتم بمنتهي بالحرية".

من جانبه، تقدم محمود عبد الشكور بالشكر للكاتبة كريمة كمال، كما وجه الشكر لـ أنُسي أبوسيف، تلميذ شادي عبد السلام،  متسائلاً: “كيف لا يكون هناك كتاب عن داود عبد السيد؟ والإجابة ببساطة شديدة أن داوود عبدالسيد قدم 9 أفلام للسينما وهذا ما أتيح إليه عبر رحلته”، مضيفًا:" لا يوجد ناقد لم يكتب عن داوود عبد السيد عن أفلامه ومشروعه السينمائي.

المخرج داوود عبد السيد الكاتب الصحفي وائل لطفي الناقد محمود عبد الشكور الناشر حسين عثمان فريد زهران

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وائل لطفي

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