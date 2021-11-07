الأحد 07 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

منح المستشارة أنجيلا ميركل جائزة «فالتر-راتيناو»

ميركل
ميركل

منحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل جائزة معهد (فالتر-راتيناو) بسبب التزامها الدؤوب بنظام عالمي قائم على التفاهم.
وقالت المستشارة الألمانية - أثناء الحفل - "يجب ألا نتوقف عن العمل من أجل السلام والتفاهم و مجابهة الكراهية والعنف والتعصب للقومية والعنصرية ومعاداة السامية".
وذكر بيان للمركز الألماني للإعلام- على موقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) اليوم الأحد- أن المستشارة ميركل قد قدمت بنفسها الجائزة إلى رئيس الوزراء البولندي السابق ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روت، وملكة الأردن رانيا العبد الله.
يشار إلى أن معهد فالتر راتيناو مؤسسة غير حزبية وغير ربحية مقره في برلين، وهو يحيي ذكرى عمل وزير الخارجية والسياسة الخارجية لجمهورية فايمار، فالتر راتيناو، الذي اغتيل على يد متطرفين يمينيين في عام 1922.

برلين جائزة فالتر-راتيناو المستشارة أنجيلا ميركل المانيا المستشارة الألمانية

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وائل لطفي

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