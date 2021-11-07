في ختام زيارته.. وفد الجامعة العربية يؤكد دعم المسيرة الانتقالية للسودان

اختتم السفير حسام زكي موفد الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، زيارته إلى الخرطوم والتي استمرت يومين برفقة وفد له.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة إن زكي عقد عددا من اللقاءات خلال الزيارة كان أبرزها اللقاء مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري، والدكتور عبد الله حمدوك تناولت تطورات الأزمة الراهنة في السودان وسبل دعم الجهود المبذولة لتسويتها.

وأوضح المصدر، أن زكي نقل إلى الفريق أول البرهان رسالة شفهية من الأمين العام أحمد أبوالغيط مفادها دعم الجامعة العربية للمسيرة الانتقالية في السودان ومباديء حل الخلاف عن طريق الحوار، وكذلك الأهمية البالغة لاستمرار الشراكة بين المكونين العسكري والمدني إلى حين انتهاء تلك المرحلة والوصول بالبلاد إلى بر الأمان من خلال عقد الانتخابات.

وأوضح المصدر، أن الوفد استمع من البرهان إلى التزام القوات المسلحة السودانية بدعم مسيرة الانتقال الديمقراطي والانفتاح الكامل على جهود دعم وتعزيز الحوار السوداني، بما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار في البلاد والوصول إلى عقد انتخابات يعبر فيها الشعب السوداني بكل حرية وبالوسائل الديمقراطية عن قناعاته في اختيار قياداته .

وذكر أن الوفد التقي الدكتور عبدالله حمدوك حيث دار حديث مطول حول التحديات التي واجهت المسيرة الانتقالية، والجهود المبذولة حالياً لدعم الحوار البناء بين المكونات المختلفة بما يساعد البلاد في نجاح المسيرة الانتقالية.

وقد أكد حسام زكي خلال اللقاءات على موقف جامعة الدول العربية المبدئي بدعم الحوار السوداني القائم وخفض جميع أشكال التوتر بما يسمح للجهود المبذولة بتحقيق التطلعات السودانية في نجاح المسيرة الانتقالية على أساس احترام الوثائق الدستورية، واتفاقات السلام الموقعة على مدار العامين الماضيين، والاستعداد الكامل للجامعة العربية باتخاذ جميع الخطوات المطلوبة منها سودانياً لتحقيق مسيرة الانتقال.

كما أعرب السفير حسام زكي عن ثقته الكاملة في الحكمة التي تتحلى بها القيادات السودانية وأنها ستنجح في تخطي جميع التحديات الراهنة.