الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عصابة تخصصت في سرقة الدراجات البخارية بالقاهرة

عصابة
عصابة

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس عناصر تشكيل عصابى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر وأقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية ، فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) وبحوزتهما (مبلغ مالى "مجهول المصدر" - 2 هاتف محمول).

وبمناقشتهما عن مصدر المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما وما أسفر عنه الفحص إعترفا أنهما تمكنا من سرقة مركبة "توك توك" من منطقة دارالسلام بالقاهرة بأسلوب "توصيل الاسلاك "، وعقب ذلك قاما بالتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" وأقرا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيعها.

وأمكن التوصل للمجنى عليه (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله قرر باكتشافه واقعة السرقة وعدم قيامه بتحرير محضر، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العميل سيئ النية المشار إليه وأمكن ضبطه وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها ، وتم بإرشاده ضبط مركبة "التوك توك " المستولى عليها بمكان إخفائها ، كما تم بإرشاده ضبط عدد (2 مركبة "توك توك" - 3 دراجة نارية) أقر بشرائهم من المتهمان مقابل مبالغ مالية ، وعلمه بكونهم من متحصلات وقائع سرقة.. وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على مركبة "التوك توك" وإتهمهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

النيابة العامة جنوب القاهرة عناصر تشكيل عصابي سرقة الدراجات النارية أسلوب توصيل الأسلاك

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

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