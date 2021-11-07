الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق فعاليات أسبوع خدمة المجتمع الأول بـ«تربية المنوفية»

مؤتمر بجامعه المنوفية
مؤتمر بجامعه المنوفية

انطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول لأسبوع خدمة المجتمع مع ندوة بعنوان (كورونا فيروس متعدد الأوجه ولقاحات مواجهته.. حيث تحدثت الدكتورة سلوى فؤاد أستاذ مساعد الطفيليات بكلية الطب جامعة المنوفية عن كورونا كفيروس خطير ومظاهر تأثيراته المتعددة وكيفية مواجهته وأوجه الوقاية منه وأساليب تعامل طلاب الجامعة للحد من انتشاره والقضاء عليه.. كما تحدث الدكتور محمد علي زكي استشاري الباطنة بمستشفى الطالب بالادارة الطبية) عن أهم لقاحات كورونا والشبهات والأفكار الخاطئة المتعلقة بها وكيف يمكن مواجهة الفكر الهدام بالعلم والمعرفة وكيف ينبغي لطالب الجامعة أن يعرف ويعلم قبل ترويج الإشاعات المغرضة التي لا يقوم عليها دليل علمي.

وفي نهاية الندوة أجابوا المحاضرين عن كل أسئلة الطلاب في ذلك، وتداخل الدكتور محمود فوزي وأعرب عن سعادته بهذا اللقاء الكريم.

وأكد ضرورة التزام الطلاب وأفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي واتباع كل ما يصدر من تعليمات جامعية تتعلق بفيروس كورونا وضرورة أخذ اللقاحات وعد الانصياع لبعض الأفكار غير العلمية.

الاتحاد العلاج وزارة تعليم مجتمع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وزارة الصحة اجتماع ترويج كلية الطب

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