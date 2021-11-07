الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

مصطفى خاطر: «البيت بيتى» تجربة جديدة ومتحمس لعرض المسلسل

مصطفى خاطر
مصطفى خاطر

يستعد الفنان مصطفى خاطر لبدء تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد "البيت بيتي"، خلال الفترة المقبلة، والذي يخوض بطولته بمشاركة الفنان كريم محمود عبد العزيز.

وقال خاطر، لـ"الدستور"، إن مسلسل البيت بيتي تجربة جديدة ومختلفة بمسيرته الفنية، وينتمي لنوعية الدراما ذات العشر حلقات والمقرر عرضها عبر إحدى المنصات الإلكترونية، معربًا عن سعادته بالتعاون مع الفنانين محمد وكريم محمود عبد العزيز، والذين يظهرون كـ أشقاء ضمن أحداث العمل، مؤكدًا تحمسه الشديد لعرض العمل قريبًا.

على صعيد مختلف، انتهى الفنان مصطفى خاطر من تصوير أحداث دوره في فيلم "مربع برمودا" الذي يجسّد فيه شخصية فنان تشكيلي يسوقه فنه وأعماله إلى الوقوع في العديد من المغامرات الصعبة وتمر الشخصية بعدد من التحولات، منها إصابته بأزمة نفسية سببت له "فوبيا" يستغلها عمرو عبد الجليل وبمجرد أن يحادثه الأخير تسوء حالته ويصاب برعشة ويضرب كل من حوله، فيلم "مربع برمودة" من تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت، ومن المقررعرضه آخرالعام ويظهر فيه خاطر وعمرو عبد الجليل بلوك وشكل جديد، حيث يظهر الأول بشعر مسبسب، والثانى أصلع.

ويواصل خاطر بروفات مسرحية "عائلة تس" المقرر عرضها في موسم الرياض وهو عرض كوميدي يشارك فيه بجانب مصطفي خاطر كل من محمد سلام ومحمد أسامة أوس أوس وسليمان عيد وشيماء سيف.  

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