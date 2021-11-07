الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

7 إجراءات للنهوض بالطاقة المتجددة في وسائل النقل العام عالميًا

الطاقة المتجددة 
الطاقة المتجددة 

أكدت شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الواحد وعشرين «REN21»، أن تحويل الناس إلى وسائل النقل العام التى تعمل بالطاقة المتجددة يعد أحد أسرع الطرق وأكثرها فعالية من حيث التكلفة لتقليل الانبعاثات وتحسين جودة الهواء المحلي، وتعتبر الحل الأمثل لمعالجة تغيرات المناخ ومخاوف الصحة العامة.

وأضافت  شبكة «REN21»، في تقريرها الصادر حديثًا بعنوان "موجز السياسة - رحلة سلسة إلى الطاقة المتجددة"، أنه تم تجاهل الصلة الحاسمة بين مصادر الطاقة المتجددة والنقل العام إلى حد كبير، وتوجد مجموعة متنوعة من الحلول لوسائل النقل العام الميسورة التكلفة والتي يسهل الوصول إليها والآمنة للعمل باستخدام الطاقة المتجددة.

وأوضح التقرير أن هذا الموجز يقترح الإجراءات والحلول التي يمكن أن تسرع الطريق لتحقيق أهداف “صافى الصفر" و"الكربون المحايد” من خلال الربط بين الطاقة المتجددة والنقل العام. 

7 إجراءات للنهوض بالطاقة المتجددة في وسائل النقل العام

لفت شبكة «REN21» إلى أنه يمكن للإجراءات السبعة التالية التى تتخذها الحكومات المحلية والوطنية أن تساعد فى دفع جهود الطاقة المتجددة وتوسيع نطاقها فى وسائل النقل العام.

ويجب على الحكومات المحلية وسلطات النقل العام وضع خطط تتكيف مع الموارد المحلية والحوكمة وظروف السوق.

تم تفصيل هذه الإجراءات في الموجز:

  1. ضع أهداف طموحة لوسائل النقل العام ودعمها
  2. تعزيز دراسة الجدوى من خلال المشاريع التجريبية والتوضيحية
  3. خلق بيئة ضريبية وتنظيمية تمكينية على جميع المستويات
  4. الاستفادة من القوة الشرائية لوسائل النقل العام وتطوير نماذج أعمال جديدة
  5. إعادة البناء بشكل أفضل من خلال الانتعاش الأخضر بعد Covid-19
  6. دمج مصادر الطاقة المتجددة في التخطيط الحضري المحايد للكربون
  7. بناء القدرات والمهارات من أجل التغيير
REN21 شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الواحد وعشرين النقل العام

رئيس التحرير

وائل لطفي

يقول «عدس» وياكل الكافيار!

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