7 إجراءات للنهوض بالطاقة المتجددة في وسائل النقل العام عالميًا

أكدت شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الواحد وعشرين «REN21»، أن تحويل الناس إلى وسائل النقل العام التى تعمل بالطاقة المتجددة يعد أحد أسرع الطرق وأكثرها فعالية من حيث التكلفة لتقليل الانبعاثات وتحسين جودة الهواء المحلي، وتعتبر الحل الأمثل لمعالجة تغيرات المناخ ومخاوف الصحة العامة.

وأضافت شبكة «REN21»، في تقريرها الصادر حديثًا بعنوان "موجز السياسة - رحلة سلسة إلى الطاقة المتجددة"، أنه تم تجاهل الصلة الحاسمة بين مصادر الطاقة المتجددة والنقل العام إلى حد كبير، وتوجد مجموعة متنوعة من الحلول لوسائل النقل العام الميسورة التكلفة والتي يسهل الوصول إليها والآمنة للعمل باستخدام الطاقة المتجددة.

وأوضح التقرير أن هذا الموجز يقترح الإجراءات والحلول التي يمكن أن تسرع الطريق لتحقيق أهداف “صافى الصفر" و"الكربون المحايد” من خلال الربط بين الطاقة المتجددة والنقل العام.

7 إجراءات للنهوض بالطاقة المتجددة في وسائل النقل العام

لفت شبكة «REN21» إلى أنه يمكن للإجراءات السبعة التالية التى تتخذها الحكومات المحلية والوطنية أن تساعد فى دفع جهود الطاقة المتجددة وتوسيع نطاقها فى وسائل النقل العام.

ويجب على الحكومات المحلية وسلطات النقل العام وضع خطط تتكيف مع الموارد المحلية والحوكمة وظروف السوق.

تم تفصيل هذه الإجراءات في الموجز: