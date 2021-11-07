بعد توجيه الصحة بتناولها بكميات كبيرة.. 10 فوائد لـ شرب المياه

وجهت وزارة الصحة والسكان الطلاب في المدارس المختلفة بضرورة الحرص على شرب الماء بكميات كثيرة من الزجاجات المخصصة لكل طالب وعدم استعمال أى مياه مخزنة بالشمس، وتابعت وزارة الصحة والسكان: "احرص على شرب الكثير من الماء، ولكن من زجاجتك الخاصة، ولا تستخدم أدوات زملائك لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا".

ويرصد "الدستور" أهمية شرب المياه، بعدما نصحت بها وزارة الصحة والسكان بتناولها بشكل مستمر على مدار اليوم، في سياق السطور التالية:-

- أكواب يوميًا للحفاظ على درجة حرارة الجسم.

- الحفاظ على الصحة العامة.

- شرب المياه بشكل مستمر يساهم في مقاومة الأمراض.

- شرب المياه بشكل مستمر يساهم في الحفاظ على حيوية الجسم.

- 8 إلى 10 أكواب للشخص المصاب بفيروس كورونا، يساعد على تخطي المضاعفات السلبية للفيروس.

- شرب المياه بشكل مستمر يساعد الكلى على القيام بوظيفتها بشكل أفضل.

- شرب المياه بشكل مستمر تساهم في منع جفاف الجسم، ومنع حدوث الجلطات.

- شرب المياه بشكل مستمر يساهم في تخلص الجسم من السموم أول بأول.

تحذيرات وزارة الصحة والسكان للمواطنين

يُجدر الإشارة إلى أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، ناصحًة بتناول المياه بشكل مستمر.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن الفيروس والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.