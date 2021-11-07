الأحد 07 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات: حالة وفاة و70 إصابة جديدة بكورونا

كورونا فى الامارات
كورونا فى الامارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء الوباء إلى 2140 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيانٍ صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى تسجيل 70 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 740 ألفًا و432 حالة.

ولفت البيان إلى أن 92 مصابًا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا في البلاد، إلى 734 ألفًا و888 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 254 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

ابوظبى كورونا الإمارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

مصدر أمني يوضح حقيقة قيام سائق بخطف فنانة

أول كارت لـ«النقل الموحد الذكى» باسم الرئيس السيسى

شبورة كثيفة صباحًا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الإثنين

تنسيقية شباب الأحزاب تطلق «المنتدى الدولي» لدراسة متعمقة للقضايا الدولية  

أمانة المرأة بـ«مستقبل وطن» الفيوم تطلق مبادرة «هنعيشها صح»

«تاج الدين»: متوقع انخفاض إصابات «كورونا» الفترة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا سيحدث لو سقط أبي أحمد.. إثيوبيا إلى أين؟

عبدالوهاب داود

الأهلى والزمالك.. وعودة المتعة إلى كرة القدم المصرية

ماجد حبته

متلازمة هافانا.. كلام جديد

حسين دعسة

خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية: لنمسح ألم اللاجئين

د. منى حلمى

جسد المرأة وإلغاء حالة الطوارئ

علي سعدة

خيل الحكومة.. غالى والتلاوى وشظف العيش

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

صور

مؤتمر مهرجان القاهرة السينمائى

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الليكود: اليمين الإسرائيلى سيسقط حكومة «بينيت» بأسرع مما يتصور

رئيس وزراء إسرائيل يؤكد استقرار حكومته والتزامه بتناوب السلطة

الجهاد الإسلامى: اتصالات غير مباشرة مع إسرائيل حول الأسرى المضربين عن الطعام