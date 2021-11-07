الإمارات: حالة وفاة و70 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء الوباء إلى 2140 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيانٍ صحفي، أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى تسجيل 70 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 740 ألفًا و432 حالة.

ولفت البيان إلى أن 92 مصابًا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين من كورونا في البلاد، إلى 734 ألفًا و888 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 254 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.