الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مجلس الشيوخ يفتتح جلسته الثانية بعد راحة نصف ساعة

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

عاود المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، افتتاح أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة مواد مشروع قانون التخطيط العام للدولة.

يأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسة الأولى من صباح اليوم، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط.

ويستهدف مشروع قانون التخطيط العام للدولة، مجاراة التطورات التي شهدها علم التخطيط، كالتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار، حيث إنه طبقا للدستور يؤخذ رأي الشيوخ في مشروعات القوانين المحالة إليه من النواب ويتم إبلاغ الأخير بما انتهى إليه من رأى.

وأكد المقرر أمام الجلسة العامة، اليوم، أن مشروع القانون يمثل أهمية كبيرة فيما يتعلق بتحقيق اللامركزية، ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة.

وكشف تقرير اللجنة، أهمية مشروع القانون في إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعي والقضاء على تقادم بعض التشريعات بسبب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. 

وأوضح التقرير، أنه تم صياغة مشروع قانون التخطيط العام للدولة ليحل محل القانون رقم ۳۰ لسنة ۱۹۷۳ بشأن إعداد الخطة العامة، والذي تمت صياغته في وقت كانت مصر تتبنى فيه الفكر الاشتراكي القائم على سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج المختلفة.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن مشروع القانون جاء ليتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة- مصر ۲۰۳۰- والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في فبراير 2016، حيث أوجدت واقعا جديدا للتخطيط في مصر يتطلب التنسيق بين الوزارات والهيئات والمحافظات من ناحية وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من ناحية أخري، والذي لم يحققه القانون الحالي، كما جاء مشروع القانون لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.

وأوضح التقرير، أن مشروع القانون جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤ كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والتحول نحو اللامركزية، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مواد مشروع قانون التخطيط العام للدولة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط الجلسة الأولى

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