ضبط 213 كجم لحوم ومصنعات دواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك بالشرقية

أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية (إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات الخارجية) بالاشتراك مع الجهات المعنية (مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية) وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية بالشرقية وجهاز حماية المستهلك بالشرقية، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمراكز المحافظة.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات التفتيشية أسفرت عن ضبط 30 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و 11 كجم لحوم مفرومة و 10 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي و 37 كجم بانيه دجاج و154كجم لحوم مجمدة و مصنعة بدون بيانات ( مجهولة المصدر) و 28 كجم لحوم مصنعة وكبدة، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها للإستهلاك الآدمي والتحفظ على المضبوطات وتحريزها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.