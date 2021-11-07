سقوط هارب من غرامات بـ16 مليون جنيه و121 سنة سجنًا بعين شمس

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من القبض على مقاول هارب من تنفيذ 108 حكم قضائى بإجمالى حبس 121 سنة وغرامات مالية أكثر من 16 مليون جنيه، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

فقد نجحت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة غب ضبط (مقاول - مقيم بمحافظة القاهرة) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (108) حكم بإجمالى حبس 121 سنة ، وغرامات مالية قدرها (16,137,200 جنيه)، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.