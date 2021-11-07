الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط هارب من غرامات بـ16 مليون جنيه و121 سنة سجنًا بعين شمس

الامن
الامن

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم الأحد،  من القبض على  مقاول هارب من تنفيذ 108 حكم قضائى بإجمالى حبس 121 سنة وغرامات مالية أكثر من 16 مليون جنيه، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

فقد نجحت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة غب ضبط (مقاول - مقيم بمحافظة القاهرة) مطلوب التنفيذ عليه فى عدد (108) حكم بإجمالى حبس 121 سنة ، وغرامات مالية قدرها (16,137,200 جنيه)، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية امن القاهرة هارب من غرامات قسم شرطة عين شمس جهود أجهزة وزارة الداخلية تأمين الطرق والمنافذ

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