الأحد 07 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

3 إصدارات مترجمة جديدة لـ«الرافدين»

كتب
كتب

صدرت حديثاً عن «دار الرافدين للنشر والتوزيع» النسخة العربية لكتاب «عوالم النبات عند البدو» من تأليف جيمس ماندفيل، الباحث في جامعة أريزونا، ‏ترجمة إيمان معروف، ومراجعة كريم زاهي.

تخصص «ماندفيل» في اللغة العربية في جامعة جورج تاون، وحصل على شهادة دكتوراه في علوم موارد الأراضي القاحلة من جامعة أريزونا.

عوالم النبات عند البدو

ويعد كتاب «عوالم النبات عند البدو» دراسة أنثروبولوجيّة استغرق جيمس ماندفيل، 40 عاماً لإنجازها، ورصد وتوثيق استخدامات البدو للنباتات الرعويّة في صحراء شبه الجزيرة العربية، وما يتبعها من روايات وأحداث.

ومما جاء على الغلاف الخلفي للكتاب: «أقام جيمس ماندفيل في المملكة العربية السعودية معظم حياته. تضمن عمله الأول، تقصي المعارف القبلية والأسماء الجغرافية من أجل برامج رسم الخرائط ودراسة الحدود الدولية. أدى اهتمامه بالحياة النباتية الصحراوية والتسميات النباتية البدوية إلى اقتناء مجموعات واسعة من العينات المتحف التاريخ الطبيعي في لندن، وغيره من المعشبات».

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عوالم النبات عند البدو

مذكرات مالتا لاوريدس بريجا بالعربي

وطرحت الدار أيضاً الترجمة العربية لـ«مذكرات مالتا لاوريدس بريجا»، من تأليف الشاعر الألماني راينر ماريا ريلكه، وترجمها عن الألمانية مباشرة الدكتورة نجاة عيسى، والتي قالت في مقدمة ترجمتها للكتاب: يسرد «ريلكه» في هذا الكتاب على لسان شاب دنماركي يدُعى «مالتا» تقارير يومية مرعبة وساحرة، حين يقحمه بين المصابين بالجذام والمقعدين ليسافر، بعدئذٍ بالقلوب فاتحاً باب التأملات حول الحب والموت والخوف والعلاقة الشائكة بين الإنسان والرب.

الانتقالات المفاجئة من بيئة إلى أخرى مع تنوّع الشخصيات تشترط على القارئ أن يكون مستعداً للمغامرة وهو يقرأ كتاباً نثرياً لا مثيل له في النثر الألماني.

مذكرات مالتا لاوريدس بريجا بالعربي

تاريخ موجز للتاريخ
كما صدرت حديثاً عن الدار النسخة العربية، لكتاب المؤرخ البريطاني، دانيال وولف، والمعنون بــ«تاريخ موجز التاريخ»، وترجمه إلى العربية حيدر عبد الواحد راشد، والذي يوضح في مقدمته للنسخة العربية من الكتاب: يقودنا المؤلف البريطاني، دانيال وولف، في هذا الكتاب في رحلة طويلة موجزة عبر التاريخ ناظرًا في أقدم أشكال الكتابة التاريخية التي ظهرت في الشرق الأدنى وآسيا وأورپا وإفريقيا والأمريكتين، وكاشفًا عن التطورات التي حصلت أثناء هذه الفترات الطويلة في مفاهيم التاريخ وتدوينه وعناصره، ومن ثم ينتهي بالقرنين العشرين والحادي والعشرين متناولًا فيهما مفاهيم كـ«التاريخ الكبير» و«التاريخ العميق» وتأثير التكنولوجيا الرقمية في تدوين التاريخ، ولا يُسقط أيضًا نقاش التحولات السياسية المعاصرة التي كان لها تأثير واضح في هذا المجال وفي محتواه.

ويستطرد مترجم كتاب «تاريخ موجز للتاريخ» حيدر عبد الواحد راشد: هذا وإن المؤلف يقدم في هذا الكتاب مسردًا قصيرًا لأهم المصطلحات التقنية، ويذيّل كل فصل بمجموعة ثمينة من المصادر ذات الصلة بموضوع الفصل للاستزادة والتوسع، إلى جانب طرح عدد من الأسئلة النقاشية المناسبة للطلاب والباحثين تتناول أهم مفاصل ونقاط الفصول. 

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تاريخ موجز للتاريخ
 
مذكرات مالتا لاوريدس بريجا ريلكه دار الرافدين للنشر والتوزيع عوالم النبات عند البدو جيمس ماندفيل تاريخ موجز للتاريخ

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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