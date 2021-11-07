محافظ الجيزة يفتتح مدرسة مبروك غطاطى الرسمية للغات بإدارة الهرم

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم، مدرسة مبروك غطاطى الرسمية للغات بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 8 ملايين جنيه.

جاء ذلك ضمن خطة الدولة فى الاهتمام بملف التعليم والتوسع فى إنشاء وتطوير المنظومة التعليمية.

وقال محافظ الجيزة عقب الافتتاح، إن التعليم يشهد تطورًا كبيرًا فى الآونة الأخيرة من حيث المحتوى والمضمون الذى يتم تدريسه للطلاب بما يساهم بشكل كبير فى تنمية القدرات الذهنية والفكرية للطلاب لكونها تقوم على أساس علمى وتقدم أنشطة تسهم فى بناء شخصية الطالب ليكون مؤثرا فى المجتمع.

وأشار المحافظ، إلى أن المدرسة تتكون من 4 أدوار بسعة 28 فصلا دراسيا "عبارة عن 4 فصول رياض أطفال و24 تعليم أساسى" مما تُعد إضافة هامة للمنظومة التعليمية والتى ستساهم فى تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول بحى الهرم.

كما حرص على تفقد الفصول الدراسية للاطمئنان على سير العملية التعليمية بالمدرسة والتأكد من عدم وجود أية معوقات تواجه الطلبة.

وأضاف المحافظ، أن العام الدراسى الحالى شهد أيضا دخول 71 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة والتى ستساهم فى تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول بإجمالى 1724 فصلاً دراسياً مما يعكس مدى الاهتمام الذى توليه الدولة لتطوير المنظومة التعليمية.

وأشاد محافظ الجيزة بدور مؤسسات المجتمع المدنى فى إشراكهم فى دعم المنظومة التعليمية وتحسين جودة التعليم بها.

كما أكد محافظ الجيزة، أن الفترة المقبلة ستشهد إنشاء مدارس أخرى بعدداً من القطاعات التى تم رصد حاجتها لذلك للحد من الكثافات الطلابية بها، وخلال الجولة وجه محافظ الجيزة مدير مديرية الشئون الصحية على ضرورة تواجد الزائرة الصحية بصفة دائمة والتأكد من توفير أدوية الطوارى اللازمة وتوفير المناخ الملائم للطلاب والإلتزام التام بالإجراءات الاحترازية من إرتداء الكمامات وغسل وتطهير الأيدي لمواجهة فيروس كورونا.

رافق المحافظ خلال الافتتاح المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ومجدى الجيار مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة والمهندس مصطفى عبد الفراج مدير هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية والأستاذ تيسير عبد الفتاح رئيس حى الهرم وممدوح مبروك غطاطى والدكتور إيهاب غطاطى عضو مجلس النواب الأسبق.