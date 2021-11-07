الأحد 07 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إخلاء سبيل سائق «توكتوك» حاول القفز من أعلى كوبرى بالمحلة

توك توك
توك توك

قررت نيابة ثان المحلة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل سائق توكتوك حاول القفز من أعلى كوبري الفريق رضا حافظ بميدان الشون، بضمان محل إقامته.

وكانت مصادر أمنية، قالت في تصريحات  أمس السبت، إن سائق التوكتوك الذى حاول الانتحار أمس، متهم في 8 قضايا من بينها بلطجة وحيازة أسلحة بيضاء.
وكان ميدان الشون بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، شهد قيام أحد سائقى "التوكتوك" بإشهار آله حادة أعلى كوبرى الشون بمدينة المحلة، مهددًا بالتخلص من حياته بالقفز من أعلى كوبري الفريق رضا حافظ، بعد ضبط "التوكتوك" الخاص به حال سيره عكس الاتجاه بشارع البحر.

كان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العقيد محمد حوام مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث.

النيابة العامة تقرر اخلاء سبيل سائق هوك حاول القفز اعلى كوبري بالمحلة

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وائل لطفي

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