استقرار أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

شهدت أسعار اللحوم، اليوم الأحد، استقرارا في الأسواق، وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز في السوق بين 140 - 179 جنيها، بينما سجل سعر كيلو الضأن بين 150 و170 جنيها، فيما سجل اللحم الجملى 100 جنيه للكيلو.

وسجل سعر الكبدة بين 150 - 200 جنيه للكيلو، وسجل اللحم المفروم العادى 120-170 جنيها للكيلو، بينما سجل البتلو سعر بين 130 و170 جنيهًا للكيلو.

وكانت أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية تكثيف الحملات الإشرافية على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم وكذلك ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل ادارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات.

وكشفت التقارير الواردة من مديريات الطب البيطري بالمحافظات أن الحملات التى قامت بها ادارة التفتيش على اللحوم بالمديرية، بعد اصدار التعليمات بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن- تمكنت من ضبط كمية من اللحوم والدواجن المخالفة بلغت كميتها 3030 كيلو جرام لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو للذبح خارج المجازر ومجهولة المصدر، وقد بلغت اجمالى عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم 10 محاضر.

وقالت التقارير إنه إدارة المجازر بالمديريات قامت بعمل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات والدواجن فى المحافظة لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للإشراف البيطري الكامل.

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات أن إجمالى المذبوحات من الحيوانات المحلية خلال نفس الفترة قد بلغت 3الف و410 رأس من الماشية داخل هذه المجازر فيما بلغت إجمالي المذبوحات من الطيور 234 ألف و250 طائر داخل المجازر المعتمدة من أجل وصول لحوم سليمة الى المستهلكين ومكافحة الأمراض التى تنتقل عن طريق اللحوم المذبوحة خارج هذه المجازر.