كثافات مرورية على الطريق الدائري بسبب حريق سيارة

ظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائرى، اليوم الأحد، بسبب حريق سيارة ملاكى، مما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات في الاتجاه من محور صفط وصولًا إلى مناطق الهرم ومدينة 6 أكتوبر، وانتقلت سيارة إطفاء الى المكان لإخماد الحريق.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغا باندلاع حريق داخل سيارة ملاكى أعلى الطريق الدائرى، وعلى الفور انتقلت سيارة إطفاء الى المكان للسيطرة على الحريق وإخماده.

فيما شهدت حركة السيارات بالطرق الدائرية والسريعة والرابطة تباطؤ بمحاور القاهرة والجيزة اليوم الأحد، خلال الذروة الأولى للزحام، وظهرت كثافات مرورية مرتفعة، بالتزامن مع توجه الطلاب للمدارس والجامعات والموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق الدائرية والكبارى والمحاور الرئيسية، وسط مراقبة دورية ومتابعة لحظية لحركة المركبات على مدار اليوم بالكامل، حيث سينتقل رجال المرور إلى تلك الأماكن، لإزالة المعوقات المرورية.

نشرة المرور

وبمناطق الجيزة المختلفة، ظهرت على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولًا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة ويفضل التوجه لعرابي، وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي بسبب أعمال إنشاء نفق ميدان النهضة، وشهد محور عرابي كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولًا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات.

وشهد شارع الهرم ظهور كثافات مرتفعة بسبب أعمال إنشاء محطة مترو المريوطية وإغلاق الطريق في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية وصولًا إلى ميدان الجيزة وكذلك الأمر بشارع فيصل الرئيسي بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا لمناطق بولاق وإمبابة.

وظهرت كثافات مرورية متحركة بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع دخول الموظفين لجامعة القاهرة بدءًا من نزلة كوبرى فيصل حتى شارع التحرير، وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الجامعة وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق.

وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى بسبب أعطال متكررة للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولًا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولًا إلى الدائري.

وشهد نفق الأزهر ظهور تباطؤ فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت الكثافات أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولًا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبري أكتوبر وصولًا إلى أحمد سعيد.

وظهرت كثافات على الكورنيش من المعادي وصولًا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبي حتى قصر العيني وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو أثناء دخول الموظفين، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولًا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسي ورابعة العدوية.