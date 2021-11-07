ضبط 5 أشخاص بحيازتهم أسلحة نارية وكميات بانجو في أسوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، اليوم الأحد، من القبض على 5 أشخاص بحيازتهم كميات من الحشيش والأسلحة النارية.

وجاء ذلك في إطار الحملات الأمنية التي يتم تنظيمها بواسطة مديرية أمن أسوان، وذلك تحت إشراف اللواء هشام سليم مدير الأمن.

وتلقت مديرية أمن أسوان، إخطارًا يفيد بنجاح ضباط المديرية في إلقاء القبض على 5 أشخاص بحيازتهم التالي:5 سلاح ناري كمية من نبات البانجو المخدر تزن (1.5) كيلو جرام.

وجاء ذلك بعد تمكن الأجهزه الأمنية في أسوان من إجراء تحرياتهم حول الأشخاص، والتأكد حول حيازتهم للكميات من مخدر البانجو وعدد من الأسلحة، وعلى الفور تم تشكيل فريق للقبض عليه، توجهت القيادات الأمنية إلي المكان وتم القبض عليهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.