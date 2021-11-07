تنفيذ أكبر توسعة ممكنة للطرق لتحقيق السيولة المرورية تتصدر اهتمامات الصحف

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الأحد بعدد من الموضوعات على رأسها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر توسعة ممكنة للطرق؛ لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

فمن جانبها، ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "منظومة خدمات متكاملة على امتداد المحاور الجديدة"، أن الرئيس السيسي وجه بتدقيق كل التفاصيل ذات الصلة بمنظومة شبكة الطرق والمحاور والكباري على مستوى الجمهورية والصيانة الدورية لها لضمان استدامة جودتها، كما وجه بتنفيذ أكبر توسعة ممكنة لهذه الطرق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، فضلًا عن إقامة منظومة متكاملة الأركان من الخدمات على امتداد الطرق وعلى مسافات متقاربة، بما فيها تغطية شبكات المحمول ونقاط الإسعاف والنجدة وغيرها، بما يتيح توفير كل سبل الأمان والراحة للمواطنين من مرتادي الطرق، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، وتوسيع نطاق التنمية بالاستغلال الأمثل للأراضي على جوانب الطرق والمحاور.

وأشارت الصحيفة إلى أن توجيهات الرئيس جاءت خلال اجتماعه أمس مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح. إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري بالهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، كما اطلع الرئيس في هذا الإطار على مستجدات تطوير منظومة شبكة الطرق والمحاور والكباري على مستوى الجمهورية، ولاسيما طريق الصعيد الحر، بإجمالي طول نحو 160 كيلو متر.

كما تم استعراض الجهود القائمة للاستفادة من عدد من الأراضي والمساحات الفضاء غير المستغلة على مستوى الجمهورية، فضلًا عن سير العمل بمشروع أبراج بورسعيد، وكذا الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم بها الهيئة الهندسية بالتعاون مع القطاع الخاص بنظام التطوير العقاري.

كما تناول الاجتماع متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصة مدينة الجلالة والامتداد المستقبلي لمناطق الاستثمار في المنطقة، بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من أحياء ومنشآت، ولاسيما منطقة المشتل المركزي للأشجار والأزهار على مساحة 1000 فدان، لإمداد العاصمة الإدارية بجميع الزراعات المتنوعة المطلوبة للتنسيق الحضاري والجمالي لأحيائها ومناطقها المختلفة، وعلى نحو يتسق مع المعايير البيئية الحديثة.



وتحت عنوان "توجيهات رئاسية بتطوير طرق ومحاور شرم الشيخ لاستضافة قمة المناخ"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد أن الرئيس السيسي وجه بضرورة أن تظهر شرم الشيخ في أبهى صورها، استعداداً لاستضافة الدورة الـ 27 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ (COP27)، والتي تسعى مصر لاستضافتها خلال العام المقبل، وأن تكون الطرق والمحـاور والمشروعات الخدمية المختلفة على أعلى مستوى لها من الكفاءة والجودة، بالإضافة إلى ضرورة الانتهاء من جميع أعمال التطوير في أقصر فترة ممكنة.

جاء ذلك خلال ترؤس مدبولي اجتماعاً؛ لبحث الاستعدادات اللازمة لانعقاد الدورة الـ27 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، بحضور كل من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وعدد من مسئولي قطاع السياحة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه من المتوقع حضور قمة المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ عدد كبير للغاية من مسئولي الدول والمنظمات وكبار الشخصيات الدولية في وقت واحد، مؤكدًا أنه سيكون هناك استعداد على أعلى مستوى في جميع الملفات التي تخص هذا الشأن.. مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بأن تكون وسائل النقل الجماعي بالمدينة صديقة للبيئة وتطبيق منظومة التخلص الآمن من المخلفات والانتهاء من مشروع الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ، فضلا عن الاهتمام باستكمال جميع المشروعات المتوقفة بالمدينة.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الصادرات المصرية تغزو أوروبا" أن وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أكدت أن صادرات مصر غير البترولية إلى الاتحاد الأوروبي شهدت نموا كبيرا خلال الـ 8 أشهر الأولـى من عام 2021، حيث بلغت حوالي 4.1 مليار يورو مقابل 2.9 مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 38 %.. مشيرة إلى أن هذا النمو في حجم الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي يعود إلى زيادة الصادرات إلى 23 دولة أوروبية أهمها إيطاليا بنسبة 22% وألمانيا بنسبة 77.5 % وإسبانيا بنسبة 51.6 % وهولندا بنسبة 7.30%.

وأرجعت جامع الارتفاع لجهود الوزارة بكافة أجهزتها التابعة، ومن بينها المكاتب التجارية المصرية في هذه الدول والتي تستهدف تنمية الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، مشيرة إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون التجاري مع الاتحاد الأوروبي باعتباره الشريك التجاري الأول لمصر، حيث ترتبط مصر بعلاقات اقتصادية وثيقة مع مختلف دول الاتحاد.