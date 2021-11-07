أبلغت عنه زوجته.. حبس الابن العاق لقتل والديه بسبب الميراث بالإسكندرية

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، حبس شاب 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقتل والديه المسنين عمدًا بسبب خلافات علي الميراث، والتصريح بدفن جثتى مسن وزوجته بعد توقيع الكشف الطبي عليهما وتشريحهما لبيان سبب الوفاة وإعداد التقرير اللازم، وسماع أقوال شهود العيان.

كشف تحقيقات النيابة التي باشرت المستشار محمد عبدالسلام أمين، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، أن نجل المجني عليهما محمود، 40، كان يعمل بدولة الإمارات، مرتكب الواقعة، وترك زوجته للإقامة مع والديه بالشقة محل الواقعة بالعقار رقم 16 شارع المدينة المنورة بالحضرة الجديدة، إلا أنه حدثت خلافات أسرية بينهم بسبب رفض والديه خروج الزوجة من المنزل خلال سفر الزوج.

ووفقًا للتحقيقات، علي اثرها تركت زوجة المتهم منزل والديه واستأجرت شقة أخرى نقلت إليها العفش، وعند عودة الزوج من الخارج اشتكت له من تصرفات والديه، وطلبت منه إعادتهما لقريتهما بكفر الشيخ وترك الشقة لهما مرة أخرى.

وأكدت التحريات توجه المتهم إلى منزل أسرته وبحوزته "جوانتي" ما يعني عقده العزم للتخلص منهما دفاعا عن زوجته.

وأضافت التحقيقات أن المتهم تشاجر مع والده وطالبه بالتنازل عن كل أملاكه له، فرفض الوالد ما أدى إلى غضبه فقتله بطعنات متعددة بمختلف أنحاء الجسم، فيما كانت والدته ملازمة للفراش بسبب مرضها، فدخل عليها الغرفة ورغم توسلاتها إلا أنه أصر على قتلها خشية افتضاح أمره وسدد لها عدة طعنات قاتلة فأودى بحياتها.

وتابعت تحقيقات النيابة ان زوجة الابن المتهم أبلغت شقيقة زوجها أنه ذهب لوالده ووالدته في حالة من العصبية والانفعال، وتبين أن المتهم ارتكب جريمته في الصباح الباكر معتمدا على أن سكان المنطقة لم يشاهدوه منذ سفره إلى الخارج ولن يتعرفوا عليه، إلا أن إحدى الجارات شاهدته وادعى أنه حضر لإصلاح الدش ومن أوصافه تم تحديد شخصيته.

كانت النيابة قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول مقتل زوجان مسنان، وندب الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة ورفع البصمات لكشف الجاني.

كما قررت ندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي علي الجثتين وتشريحهما لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من ذلك، كما قررت النيابة سؤال شهود العيان وجيران المجني عليها وضبط وإحضار نجل المجنى عليهما، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وتفريغها لمعرفة هوية الجاني.

فيما قالت إحدى جيران المجني عليهما ضحايا الابن العاق بالاسكندرية، في تحقيقات المباحث العامة بالإسكندرية، انها شاهدت أحد الأشخاص ينزل على السلم العقار مسرعًا فى الصباح الباكر ويرتدى جوانتى وعندما سألته عن شخصيته أخبرها أنه عامل الدش.

وأضافت عندما قالت أوصافه لجارها قرر أن تلك الاوصاف تتفق مع أوصاف نجل المجنى عليهما وأضاف بوجود خلافات أسرية بينهم منذ فترة وكان دائمًا الشجار معهما.

كما تكثف إدارة البحث الجنائي، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة عجوز وزوجته المسنة داخل الشقة سكنهما بمنطقة الحضرة الجديدة، وتم تشكيل فريق بحث لتحديد مكان المتهم بوضع خطط منها التحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط المنزل لتتبع خط سير الجاني.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة رجل وسيدة متوفيين داخل الشقة سكنهما بالعقار رقم 16 بشارع المدينة المنورة متفرع من شارع الإزالة بمنطقة الحضرة الجديدة وسط المدينة.

علي الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة كل من عباس.س، 81 سنة، وزوجته نجاة.ع، 80 سنة، وبمناظرة الجثتين تبين أصابتهما بجروح طعنية بعدة مناطق متفرقة من الجسم، مما اثبت بوجود شبهة جنائية في الوفاة.

تم نقل الجثتين بسيارة الإسعاف إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وأخطرت النيابة التحقيقات.