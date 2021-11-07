احتياطي الصين من النقد الأجنبي يرتفع إلى 3.217 تريليون دولار بنهاية أكتوبر

أظهرت بيانات رسمية صينية اليوم الأحد ارتفاع احتياطي الصين من النقد الأجنبي إلى 2176ر3 تريليون دولار أمريكي حتى نهاية أكتوبر الماضي.

وارتفع الاحتياطي بـ 17 مليار دولار مقارنة مع شهر سبتمبر السابق، وذكرت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي أن حجم الاحتياطي ارتفع بنسبة 53ر0% مقارنة مع نهاية سبتمبر.

وعلي صعيد آخر.. خلصت حسابات أجرتها رويترز استنادًا إلى بيانات الجمارك الصينية إلى أن فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة بلغ 40.75 مليار دولار في أكتوبر، انخفاضا من 42 مليار دولار في سبتمبر.

وفي الأشهر العشرة الأولى من العام، بلغ الفائض 320.67 مليار دولار.

كانت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي قد تعهدت في أكتوبر باستثناء بعض الواردات الصينية من الرسوم الجمركية، وذلك في الوقت الذي تضغط فيه على بكين على خلفية عدم وفائها ببعض تعهداتها في اتفاق التجارة "المرحلة 1" الذي أُبرم في ظل إدارة دونالد ترامب.