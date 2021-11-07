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د. محمد الباز
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مصر

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 7-11-2021

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية تكون كثيفة أحيانا (من 5 إلى 7 صباحا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 28 19
الإسكندرية 28 19
وادي النطرون 28 18
طنطا 28 19
شبين الكوم 28 20
دمنهور 28 19
بلطيم 27 20
مطروح 25 18
السلوم 25 15
سيوة 26 16
بورسعيد 28 21
دمياط 28 21
الزقازيق 28 19
المنصورة 28 18
الإسماعيلية 28 20
السويس 27 21
العريش 29 19
رفح 29 18
رأس سدر 29 21
نخل 27 17
نويبع 29 23
طابا 28 20
كاترين 25 14
الطور 28 21
شرم الشيخ 32 23
الغردقة 31 22
مرسى علم 30 21
الفيوم 29 17
بنى سويف 30 17
المنيا 30 17
أسيوط 31 18
سوهاج 32 18
قنا 33 19
الأقصر 34 20
أسوان 35 21
إدفو 35 21
أبوسمبل 34 22
الوادي الجديد 33 18
شلاتين 30 19
أبو رماد 29 20
حلايب 27 21
رأس حدربة 27 22

مصر ارصاد جديد البحر الاحمر الوادي الجديد الاسماعيلى سوهاج كاترين حالة الطقس درجات الحرارة البحر المتوسط سيناء بني سويف المنيا

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