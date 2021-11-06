الأحد 07 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

شيرين رضا: «بنات رزق» فيلم كوميدى لا علاقة له بـ«ولاد رزق»

شيرين رضا
شيرين رضا

كشفت الفنانة شيرين رضا، أنها تعاقدت على بطولة فيلم «بنات رزق» حيث وجدت أن الشخصية التى ستقدمها جديدة حيث ستظهر بشكل كوميدي، مُعربًة عن تحمسها للتعاون مع المخرج مرقس عادل.

وقالت شيرين رضا فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إنه الفيلم بطولة مشتركة مع كلٍ من  غادة عادل ومي عمر وأروي جودة، مؤكدة أن فيلم «بنات رزق» ليس له علاقة بفيلم «ولاد رزق»، من قريب أو بعيد. 

وعلمت «الدستور» من مصادرها أنه جارى البدء فى تصوير الفيلم قريباً حيث يتم التجهيز له حالياً بعد اختيار أبطاله الرئيسين، كما أن أحداث العمل سيتم تصويرها فى أكثر من دولة أبرزها دبي وجورجيا.

«بنات رزق» فيلم ينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية الخفيفة وتدور أحداثه  حول 4 بنات تربطهن قرابة وتعيش كل منهن فى بلد مختلفة ومع تتابع الأحداث تعمل المربية الخاصة بهن على تجميعهن مرة أخرى لكي تقوم بعملية سطو.

مي عمر المقبل عمرو يوسف مهرجان الجونة الفنانة ياسمين رئيس الفنان خالد النبوي هادي الباجوري أروى جودة المخرج مرقس عادل الفنانة شيرين لم تحت تهديد السلاح تصوير مسلسل 60 دقيقة

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