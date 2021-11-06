بنك الاستثمار الأوروبي يقدم 75 مليون يورو من التمويل الأخضر لأيرلندا

أعلن بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) تقديم 75 مليون يورو مع شركة أفانت ماني الأيرلندية Avant Money لدعم الاستثمارات الخضراء والمساهمة في تفعيل خطة العمل المناخية الوطنية في أيرلندا وخفض فواتير الطاقة المحلية وانبعاثات الكربون في المنازل.

وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي كريستيان كيتيل طومسون - في بيان اليوم - "إن البنك الأوروبي مع الشركاء من القطاعين العام والخاص يبذلون جهدا كبيرا في مجال في معالجة تغير المناخ وتوطين الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية والاستثمار في منازل موفرة للطاقة".

وأضاف أن التمويل المقدم لأيرلندا سوف يدعم برنامج التمويل الخاص لكفاءة الطاقة في المنازل في أيرلندا في السنوات المقبلة، لتشمل تدابير كفاءة الطاقة ومنشآت الطاقة المتجددة صغيرة الحجم والتي من المتوقع أن تحدث جميعها آثارا بيئية إيجابية بالإضافة إلى إطالة العمر الإنتاجي للمباني.

من جهته، قال رئيس الشراكات الإستراتيجية لشركة Avant Money شون شيهان "إن الاستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر هو محور التركيز الرئيسي للشركة"، مضيفا أن التمويل المدعوم من برنامج التمويل الخاص من أجل كفاءة الطاقة (PF4EE) التابع لبنك الاستثمار الأوروبي يتيح الفرصة لمالكي المنازل الأيرلنديين على المشاركة بفاعلية في خطة العمل المناخية الوطنية.

وتعد أيرلندا أول دولة في أوروبا تستفيد من تمويل أصحاب المنازل المدعوم بمبادرة التمويل الخاص من أجل كفاءة الطاقة، وهي خطة مشتركة يدعمها بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي.

ووفرت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي مليار يورو للاستثمار الخاص والعام الجديد في أيرلندا في عام 2020.

فشلت المفاوضات التي عقدت أمس الجمعة بالعاصمة البلجيكية بروكسل بين الوزير البريطاني المسؤول عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ديفيد فروست، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، ماروس شيفوفيتش، بشأن "بروتوكول أيرلندا الشمالية"؛ إذ تعتبر لندن أن التسهيلات التي اقترحها الاتحاد الأوروبي لتسهيل التجارة مع أيرلندا الشمالية غير كافية ولا تزال تهدد بمغادرة البروتوكول.