السبت 06 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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أيمن بهجت قمر يطالب بتغيير كلمات أغنية «6 الصبح» بسبب الزمالك

أيمن بهجت قمر
أيمن بهجت قمر

داعب الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، أصدقائه من جمهور نادي الزمالك، بعد فوز النادي الأهلي أمس، في القمة الـ123، باستاد القاهرة، بإحراز 5 أهداف مقابل 3.

وكتب بهجت قمر، في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إلى كل الجهات المعنية: أنا الشاعر أيمن بهجت قمر، صاحب حقوق الملكية الفكرية والأدبية والوحيد الذي يحق له التحوير في مصنفه الأدبي، أطالب شركة الساسام الفرنسية والفنان حسين الجسمي، بضروة الالتزام بالآتي.. تغيير جملة إن شا الله لسته الصبح بفكر فيك لـ(خمسة) الصبح بفكر فيك، ولكم مني جزيل الشكر". 

وتعرض أبو الروس لهجوم حاد وانتقادات لاذعة خلال الفترة الماضية من قبل رواد مواقع التواصل ما جعله يتصدر تريند جوجل بقائمة الأكثر بحثًا، فحرص السيناريست أيمن بهجت قمر على الدفاع عنه من خلال منشور قام بمشاركته عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: «خفوا على حسن أبو الروس.. على فكرة ولد في منتهى الذكاء».

وانهالت التعليقات على منشور "بهجت قمر" ما بين مؤيد ومعارض، كما حرص بعض الفنانين على دعم صديقهم حسن أبو الروس، ومن بينهم الفنان مصطفى درويش الذي علق قائلًا: "هو ذكي وشاطر".

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