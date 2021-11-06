رفع 14 ألف طن تراكمات ومخلفات خلال أسبوع فى بنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، ميدانيا، تنفيذ توجيهاته خلال جولات سابقة، للتأكد من انتظام الخدمات وفاعلية الأجهزة التنفيذية في القيام بالمهام والتكليفات التي تهدف لتحسين مستوى الخدمات والمرافق، والعمل غير التقليدي في مجالات الخطة التنموية التي تستهدفها المحافظة في شتى المناحي، رافقه خلال الجولة كل من: المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، وعيد زكي ومحمد رياض نائبي رئيس المدينة.

وتفقد المحافظ سير الأعمال الجاري تنفيذها ضمن خطة المحافظة للقضاء على التراكمات التاريخية لمخلفات الهدم والبناء والقمامة بعض المناطق بمدينة بني سويف، والحلول والإجراءات المنفذة لمنع تكرارها مرة أخرى، حيث تتسبب تلك التراكمات التي بعضها كائن منذ سنوات ماضية في أضرار بيئية وصحية، خاصة وأن المحافظة لديها خطة لاستغلال الموارد المتاحة لها بالنسبة للأراضي التابعة لها، وفيما يتعلق بالملكيات الخاصة يتم التعهد بالتعاون في منع تجمع التراكمات مرة أخرى.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف"خلال أسبوع"من رفع أكثر 14 ألف طن تراكمات تاريخية، بمنطقتي الجيوشي وبداية شارع عبد السلام عارف " عند تقاطع منطقة كوبري السادات والشارع الرئيسي (عند مصنع الثلج )"، وجاري مواصلة الأعمال بباقي المناطق عن طريق معدات الوحدة المحلية، بجانب مواصلة أعمال النظافة العامة بالشوارع الجانية والرئيسية، وأماكن التجميع.

وشدد المحافظ على مسؤولى الوحدة المحلية باتخاذ ما يلزم لعدم تكرار إلقاء المخلفات بتلك المواقع بعد تنظيفها واتخاذ الإجراء القانوني والإداري حيال المخالفين وتحرير المحاضر البيئة اللازمة، ، بحيث لا يسمح باستغلاله مرة أخرى لتجمع القمامة والمخلفات، مطالبا أهالي المنطقة بأن يكونوا إيجابيين في التعاون مع أجهزة المحافظة والوحدة المحلية للحفاظ على نظافة المكان.

وأشار رئيس المدينة إلى توجيهات المح

افظ "د.محمد هاني غنيم" باتخاذ ما يلزم لعدم تكرار إلقاء المخلفات بالمكان بعد تنظيفه واتخاذ الإجراء القانوني والإداري حيال المخالفين وتحرير المحاضر البيئة اللازمة،منعا استغلاله مرة أخرى لتجمع القمامة والمخلفات.