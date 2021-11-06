السبت 06 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ريم مصطفى البطلة الثالثة لـ «جروب الماميز» مع غادة عادل وروبي

ريم مصطفي
ريم مصطفي

انضمت النجمة ريم مصطفي رسميا إلى فيلم "جروب الماميز" بعد أن تعاقدت على بطولة العمل مع المنتج محمد رشيدي بجانب كل من النجمتين روبي وغادة عادل، والذي يعقدون خلال هذه الفترة العديد من الجلسات الفنية والتحضيرات استعدادا للبدء في تصوير العمل يناير المقبل .

فيلم "جروب الماميز" بطولة كل من غادة عادل وروبي وريم مصطفي وبيومي فؤاد ومحمد سلام ومن تأليف إيهاب بليبل وإنتاج محمد رشيدي وإخراج معتز التوني وهو من أفلام البطولة الجماعية حيث تظهر البطلات في أدوار الماميز.

يذكر أن أحدث أعمال ريم مصطفي كان مسلسل "شديد الخطورة"، مع الفنان أحمد العوضي، وشارك في بطولته كل من رياض الخولي، وهادي الجيار، وناهد رشدي.

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