تعرف على التغييرات الجسدية للفتيات والشباب خلال فترة المراهقة

تختلف التغيرات الجسدية خلال فترة البلوغ عند الفتيات والشباب، وعادة تبدأ هذه التغييرات في الحدوث بمجرد أن يبلغ طفلك سن البلوغ، وهذا العمر مختلف أيضًا بالنسبة للجميع.

ووفقا لموقع “momjunction” نرصد ابرز التطورات الرئيسية المتوقعة خلال مرحلة النمو.

التغيرات الجسدية عند الفتيات أثناء البلوغ:

- يتم تمييز البلوغ عند الفتيات ببدء دورة الحيض ، والتي يشار إليها عادة باسم الدورة الشهرية.

- التطور الجسدي الرئيسي هو نمو الثدي الذي ينمو خلال سنوات المراهقة ويبلغ النمو الكامل في سن 18 عامًا.

- كما يتم نمو الشعر في منطقة العانة والإبط يتم الوصول إلى الدورة الطبيعية لنمو الشعر عند البالغين بمتوسط ​​عمر 14 عامًا.

- تتميز سنوات المراهقة أيضًا بطفرة نمو سريعة، تبدأ طفرة النمو هذه لدى الفتيات في سن 11 أو عادة في الوقت الذي تصل فيه إلى الحيض وتتباطأ في سن 16.

التغيرات الجسدية لدى الأولاد خلال فترة البلوغ:

- عند الأولاد ، يبدأ كيس الصفن والخصيتين بالنمو عند بلوغهم سن البلوغ.

- يزداد طول القضيب أيضًا ويصل إلى الحجم والشكل المناسب للبالغين في سن 17 أو 18 عامًا.

- لوحظ نمو شعر في منطقة العانة والإبط وكذلك الصدر والوجه يبدأ هذا عادة في سن 12 عامًا تقريبًا ؛ بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الصبي 18 عامًا ، يكون نمط نمو الشعر مشابهًا لنمط نمو الشعر لدى البالغين.

- تبدأ طفرة النمو في حوالي 13 عامًا وتستمر حتى سن 18 عامًا تقريبًا، بعد ذلك ، يتباطأ النمو.

- التغيير الجسدي الآخر الذي لوحظ في الأولاد المراهقين هو التغيير في أصواتهم، تنمو أحبالهم الصوتية ونتيجة لذلك ، تتغير نغمة الصوت إلى نغمة أثقل.

- إن التطور الجسدي والتغيرات بمثل هذا المعدل المفاجئ والسريع أمر لا بأس به للطفل المراهق للتعامل معه، هذا هو الوقت الذي يكون فيه الطفل في حاجة دائمة للدعم والرعاية.