قتلى وجرحى في تدافع ليلة افتتاح مهرجان «أستر وورلد» للغناء بأمريكا

أفادت السلطات الأمريكية، أن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص لقوا حتفهم وأصيب كثيرون في ليلة افتتاح مهرجان “أستر وورلد” للغناء والموسيقى في هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، مساء الجمعة.

وأوضحت قناة تابعة لشبكة إيه.بي.سي نيوز أنه لم يتضح بعد حتى الان ما حدث تحديدا ولا عدد المصابين ولا كيف حدثت الإصابات.

وفى السياق، ذكرت إدارة الإطفاء بمدينة هيوستن في تغريدة سابقة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، أن وحداتها انتقلت لموقع قرب مجمع إن.آر.جي بارك بعد تلقي بلاغات عن عدد من الإصابات بين مدنيين.

وفى وقت سابق من اليوم، ذكرت مصادر أمنية أمريكية عن أنه تم إخلاء مباني جامعة "ييل" في ولاية كونيتيكت، عقب ورود بلاغ بزرع 40 قنبلة في محيط الجامعة.

وأشار الرقيب زانيك من قسم شرطة المدينة إلى أن "شخصا اتصل بمركز الطوارئ ظهر الجمعة، وقال إن 40 قنبلة وضعت حول الحرم الجامعي".

وأضاف: "تم إخلاء عدد من مباني الجامعة وإغلاق المنطقة أمام حركة المرور والمشاة تحسبا لأي طارئ".

وقال رئيس البلدية جاستن إليكر، إن "شرطة المدينة تلقت بلاغا بوجود قنابل في الجامعة مما استدعى التحرك السريع وإخلاء مباني الجامعة".

وأضاف: "نأخذ هذه التهديدات على محمل الجد للغاية، ومن الواضح أننا نتطلع إلى تعقب الشخص صاحب البلاغ".

وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن قمة مجموعة دولة العشرين "G20" التي عقدت في إيطاليا اليوم توصلت إلى تفاهمات بشأن قضايا عدة.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم في ختام قمة مجموعة العشرين بالعاصمة روما، إنهم سيصلون في عام 2050 إلى 0% من انبعاث الغازات مضيفًا "نحن عند نقطة تحول في التاريخ ونريد إعطاء فرصة للجميع".