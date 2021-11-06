كوريا الجنوبية تسجل 2248 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية فوق مستوى ألفي إصابة لليوم الرابع على التوالي، اليوم السبت، في الوقت الذي خففت فيه السلطات الإجراءات الرامية إلى إحتواء الفيروس في ظل نظام "الحياة مع كوفيد-19" الذي يسمح للمواطنين بالعودة تدريجيًا إلى حياتهم الطبيعية.

وسجلت كوريا الجنوبية 2248 إصابات جديدة بـ"كوفيد-19"، من بينها 2219 إصابة محلية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 377712، وفقًا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2956 وفاة، بعد تسجيل 20 وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وعلى صعيد آخر، ذكرت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، أن البلاد وقعت صفقة مع شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر" لشراء 30 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، والتي سيتم تسليمها إلى البلاد في العام المقبل، وبذلك يصل إجمالي عدد جرعات لقاح "فايزر" التي أمنتها كوريا الجنوبية إلى 120 مليون جرعة.

وأوضحت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها - وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)- أن الصفقة تتضمن خيارًا للحصول على 30 مليون جرعة إضافية.

وفي أغسطس الماضي، وقع الجانبان صفقة منفصلة لشراء 30 مليون جرعة، وصفقة خيارية لشراء 30 مليون جرعة.

وقالت الوكالة، إن الصفقة جزء من خطة كوريا الجنوبية لتأمين جرعات كافية من اللقاح لتوفير الجرعات الأولى لسكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة العام المقبل.

وحتى الآن، وقعت الحكومة الكورية الجنوبية على صفقة لقاح للعام المقبل مع شركة "فايزر" فقط.