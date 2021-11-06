للمرة الأولى بالسعودية.. مشاركة نسائية فى مهرجان الإبل لهذا العام

أعلن المتحدث الرسمي باسم نادي الإبل السعودي محمد الحربي، عن مشاركة نسائية للمرة الأولى في مهرجان الإبل لهذا العام.

وقال الحربي عبر قناة "الإخبارية" السعودية، إنه لأول مرة ستشارك النساء في المهرجان هذا العام، حيث سيشهد المهرجان شوطا مخصصا للنساء.

وأعلنت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، عن بدء التسجيل في منافسات مزاين للنسخة السادسة والمقامة في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض.

ومن المقرر أن تحتضن العاصمة السعودية الرياض ديسمبر المقبل أكبر مهرجان من نوعه في العالم والمتخصص في الإبل وعلامات جمالها، والذي سيستمر لأكثر من أربعين يوما.

ويجمع المهران كبار الملاك من السعودية ودول الخليج والدول العربية، وبعض المشاركين من دول العالم كالولايات المتحدة وروسيا وفرنسا، ويرجح أن يشارك في المهرجان عدد من الملاك يمتلكون نحو 33 ألف متن.

ويشهد المهرجان الضخم المبني على مساحة 32 كم مربع، ويقع إلى الشمال الشرقي من الرياض بنحو 100 كم عروضا ترفيهية وثقافية تجعل منه كرنفالا عالميا، ويعمل فيه نحو خمسة آلاف فرد ويقصده السوّاح من مختلف دول العالم بأعداد تفوق 100 ألف زيارة يومية.

ومهرجان الملك عبد العزيز للإبل هو مهرجان سنوي ثقافي واقتصادي ورياضي وترفيهي يقام في السعودية برعاية ملكية، ويهدف إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، وتوفير وجهة ثقافية وسياحية ورياضية وترفيهية واقتصادية عن الإبل وتراثها.

وعلى صعيد آخر، قالت شركة أرامكو السعودية، إن الشركة رفعت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى آسيا في ديسمبر 2.70 دولار للبرميل مقابل خامي عمان ودبي بارتفاع 1.40 دولار عن نوفمبر.



وحددت الشركة سعر الخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بخصم 30 سنتا للبرميل على سعر خام برنت وإلى الولايات المتحدة بزيادة 1.75 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس.



كما ارتفعت أسعار النفط فوق 81 دولارا للبرميل، اليوم الجمعة، بعدما رفضت أوبك وحلفاؤها (أوبك+) دعوة أمريكية لزيادة الإمدادات لتهدئة السوق واتفقت على التمسك بخطط لزيادة تدريجية للإنتاج بعد التخفيضات التي حدثت في خضم أزمة فيروس كورونا.

وارتفع خام برنت 52 سنتا أو ما يعادل 0.65 بالمئة إلى 81.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 1200 بتوقيت جرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64 سنتا أو 0.81 بالمئة إلى 79.45 دولار بعدما زاد إلى 80.17 دولار.

واتفقت أوبك+ في اجتماع، أمس الخميس، على الإبقاء على خطط زيادة إنتاج النفط 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من ديسمبر، متجاهلة دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى زيادة الإمدادات لكبح ارتفاع الأسعار.



ورفضت السعودية، أكبر منتج في أوبك، دعوات لزيادات بوتيرة أسرع من جانب مجموعة أوبك+ بسبب رياح اقتصادية معاكسة.



وكانت المجموعة تكبح المعروض من النفط بعد أن أدت جائحة كوفيد-19 إلى تلاشي الطلب.

ولامست أسعار النفط مؤخرا أعلى مستوياتها في سبع سنوات لكنها تراجعت هذا الأسبوع بعد زيادة في المخزونات الأمريكية وظهور مؤشرات على أن ارتفاع الأسعار قد يشجع على زيادة الإنتاج في أماكن أخرى.