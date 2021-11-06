السبت 06 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عاصى الحلانى يشعل مسرح النافورة بـ«الدبكة اللبنانية» (صور)

الحلاني
الحلاني

أجرت دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر حوارا فنيا بين مصر ولبنان والعراق، وذلك ضمن فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

عاصى الحلانى

فعلى مسرح النافورة أعلن النجم عاصى الحلانى عن سعادته بالمشاركة فى المهرجان وتواجده بمصر التى أكد أنها تحظى بمكانة مميزة فى قلوب أبناء وطنه، موجهًا التحية لشعب مصر وأهداهم أغنية "كبيرة يا مصر"، وبصوته القوى الذى يحمل مذاق جبال الشام قدم بمصاحبة فرقة "الحفنى"، بقيادة المايسترو أحمد عامر، باقة من أعماله الجماهيرية كان منها "بحبك وبغار ، أدمنت هواك ، وأنى مارق مريت ، ست الستات ، قولى ، فرصة عمر ، مالى صبر ، طول غمرى باسمعهم ، الهوا طاير".

عاصى الحلانى

كما أشعل المسرح برقصة الدبكة الفلكلورية اللبنانية فى أغنية "يا طير" والتى تفاعل معها الحضور ونالت الإعجاب والاستحسان، إلى جانب أحدث أعماله بعنوان "قمر"، بالإضافة إلى بانوراما من أعمال عبدالحليم حافظ واختتم الحفل بـ"احلف بسماها" وأهداها للقيادة السياسية فى مصر.

الحلاني يشعل المسرح بالدبكة

قبله وجهت المطربة مروة ناجى الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لمساندتها كافة ألوان الإبداع ولرئيس الأوبرا والقائمين على المهرجان، كما هنأت الأوبرا بمناسبة مرور 30 عامًا على ميلادها وشدت بنخبة من الأعمال الرومانسية والوطنية منها "مصر عادت شمسك الذهب، أما براوة، قلبى دليلى، حلوة يا بلدى، فى يوم وليلة"، إلى جانب لما لقيتك من أعمالها الخاصة والتى قدمتها لأول مرة.

مروة ناجي

سبقها فقرة موسيقية تحمل طابع أرض بين النهرين، حيث قدم عازف القانون العراقى فرات قدورى مجموعة من مؤلفاته الخاصة هى: فوق النخل، حلوة يالبغدادية ، هلال العيد، دجلة الخير وديما (الغيمة الوردية).

فورات قدورى

وشهد مسرح الجمهورية حفلا لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات وبمشاركة الفنان أحمد سعد والمنشدين أحمد العمرة، محمد عبدالحميد، طه حسين، أمنية سمير، يضم مختارات من المؤلفات الروحانية والابتهالات الدينية التى وضعها كبار الملحنين.

المايسترو أحمد عامر

كما استضافت مكتبة الإسكندرية حفلاً للفنان اللبناني مروان خوري بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى يسبقه فاصلا للمطربين العراقيى همام إبراهيم ورحاب مطاوع.

وقدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين مختارات من مؤلفات الطرب العربى.

كورال أطفال تنمية المواهب
النجم اللبناني عاصي الحلاني مسرح النافورة الدورة الـ30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية المطربة مروة ناجي النجم عاصي الحلاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

القمة 123.. أزمة بسبب نجل سيد عبدالحفيظ داخل مقصورة استاد القاهرة

مفاجأة فى اعترافات «بلطجى الفيوم» أمام النيابة

أزمة على الهواء بين شيما صابر وفرح على.. والجمهور: «ميصحش كده»

موسكو تطالب واشنطن بتعويضها عن الاستيلاء على ممتلكات دبلوماسية

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 6 نوفمبر 2021

عاصى الحلانى يشعل مسرح النافورة بـ«الدبكة اللبنانية» (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هناك من يقف.. يمد يده بحثًا عن الأمن والسلام.. وفتات الخبز

سمر عادل

خطر التغيرات المناخية وكيف تؤثر فى مستقبل العالم

عفاف السيد

أصل النغم.. الموسيقى والغناء فى مصر

صفاء النجار

جريمة الإسماعيلية.. كيف تضر التكنولوجيا بالشعوب الفقيرة؟

ماجد حبته

إنقاذ إثيوبيا.. الفصل الأخير

محمد القصبي

حِب كتير وامشى كتير.. وكل قليل!

محمد عبدالعزيز

نعم للتواصل الاجتماعى.. وألفُ لا لبدائله

د.كريمة الحفناوى

قراءة فى مسار الانتخابات المحلية 2021 فى فنزويلا

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد فلسطينى برصاص القوات الإسرائيلية فى الضفة الغربية

سارة شريف تكتب: سنة «شميتا» وأزمة المناخ

إصابة فلسطينى بالرصاص واثنين بالمطاطى خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس