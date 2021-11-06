عاصى الحلانى يشعل مسرح النافورة بـ«الدبكة اللبنانية» (صور)

أجرت دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدى صابر حوارا فنيا بين مصر ولبنان والعراق، وذلك ضمن فعاليات الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

عاصى الحلانى

فعلى مسرح النافورة أعلن النجم عاصى الحلانى عن سعادته بالمشاركة فى المهرجان وتواجده بمصر التى أكد أنها تحظى بمكانة مميزة فى قلوب أبناء وطنه، موجهًا التحية لشعب مصر وأهداهم أغنية "كبيرة يا مصر"، وبصوته القوى الذى يحمل مذاق جبال الشام قدم بمصاحبة فرقة "الحفنى"، بقيادة المايسترو أحمد عامر، باقة من أعماله الجماهيرية كان منها "بحبك وبغار ، أدمنت هواك ، وأنى مارق مريت ، ست الستات ، قولى ، فرصة عمر ، مالى صبر ، طول غمرى باسمعهم ، الهوا طاير".

عاصى الحلانى

كما أشعل المسرح برقصة الدبكة الفلكلورية اللبنانية فى أغنية "يا طير" والتى تفاعل معها الحضور ونالت الإعجاب والاستحسان، إلى جانب أحدث أعماله بعنوان "قمر"، بالإضافة إلى بانوراما من أعمال عبدالحليم حافظ واختتم الحفل بـ"احلف بسماها" وأهداها للقيادة السياسية فى مصر.

الحلاني يشعل المسرح بالدبكة

قبله وجهت المطربة مروة ناجى الشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة لمساندتها كافة ألوان الإبداع ولرئيس الأوبرا والقائمين على المهرجان، كما هنأت الأوبرا بمناسبة مرور 30 عامًا على ميلادها وشدت بنخبة من الأعمال الرومانسية والوطنية منها "مصر عادت شمسك الذهب، أما براوة، قلبى دليلى، حلوة يا بلدى، فى يوم وليلة"، إلى جانب لما لقيتك من أعمالها الخاصة والتى قدمتها لأول مرة.

مروة ناجي

سبقها فقرة موسيقية تحمل طابع أرض بين النهرين، حيث قدم عازف القانون العراقى فرات قدورى مجموعة من مؤلفاته الخاصة هى: فوق النخل، حلوة يالبغدادية ، هلال العيد، دجلة الخير وديما (الغيمة الوردية).

فورات قدورى

وشهد مسرح الجمهورية حفلا لفرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات وبمشاركة الفنان أحمد سعد والمنشدين أحمد العمرة، محمد عبدالحميد، طه حسين، أمنية سمير، يضم مختارات من المؤلفات الروحانية والابتهالات الدينية التى وضعها كبار الملحنين.

المايسترو أحمد عامر

كما استضافت مكتبة الإسكندرية حفلاً للفنان اللبناني مروان خوري بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى يسبقه فاصلا للمطربين العراقيى همام إبراهيم ورحاب مطاوع.

وقدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين مختارات من مؤلفات الطرب العربى.