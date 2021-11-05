شكرى يتوجه إلى واشنطن لعقد الحوار الاستراتيجى بين مصر وأمريكا

توجه وزير الخارجية سامح شكري، الليلة، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لعقد الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة.

وسيتضمن الحوار الاستراتيجي تناول كافة أوجه علاقات التعاون الثنائي ومجالات العمل المستهدف تعزيزها خلال الفترة المقبلة على ضوء العلاقات القوية والمتشعبة بين البلدين الصديقين، فضلاً عن التباحث حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وذلك في إطار مواصلة التشاور مع الجانب الأمريكي بشأن أبرز ملفات التعاون المُشترك والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه من المقرر أن يلتقي شكري، خلال وجوده في واشنطن، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن وعدد من مسئولي الإدارة الأمريكية.

وكذلك، سيتواصل وزير الخارجية مع مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع أبرز مراكز البحث والفكر.