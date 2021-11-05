الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نهال عنبر تعتذر عن الاستمرار فى مسرحية زقاق المدق

نهال عنبر
نهال عنبر

اعتذرت الفنانة نهال عنبر، عن الاستمرار فى بطولة مسرحية "زقاق المدق"، نظرًا لارتباطها بأعمال فنية أخرى، فضلا عن تعرضها لإصابة في رأسها أثناء عرضها للمسرحية فى الإسكندرية مؤخرا، حيث اصطدمت فى الديكور، مما أدى إلى إصابتها وتعرضها لحالة إغماء، وتم نقلها على الفور لمستشفى العلمين بمنطقة الساحل الشمالي.
ويواصل مخرج المسرحية عادل عبده، التشاور مع فريق عمل المسرحية لترشيح عدد من الأسماء، لاختيار من يقوم بدور الفنانة نهال عنبر، حيث لم يتم حتى الآن الاستقرار على اسم محدد، خاصة أنه من المقرر أن يتم استئناف عرض العمل على مسرح البالون خلال الفترة المقبلة.

وتعد "زقاق المدق" من أهم روايات نجيب محفوظ التي نشرت عام 1947، وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقة المتفرعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضى، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة شادية.

وتدور أحداث القصة فى فترة الأربعينيات والحرب العالمية الثانية وتأثيرها على حياة المصريين.
"زقاق المدق" مسحية من بطولة كلٍ من «دنيا عبد العزيز، أمل رزق، محسن محيى الدين، كريم الحسيني، ضياء عبد الخالف، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبد الرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبد الهادى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، وإخراج عادل عبده».

نهال عنبر زقاق المدق مسرحية زقاق المدق

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