«استهلاكية الجيزة»: صرف سلع تموينية وفارق نقاط خبز لـ500 بطاقة تموين شهريًا

أكد الحسيني عدروس مدير المجمع الاستهلاكي بشركة الأهرام، أن المجمع الاستهلاكي بالجيزة يصرف مقررات التموين شهريا لعدد من البطاقات التموينية (من 400 إلى 500 بطاقة) يحصل أصحابها على السلع التموينية حسب قيمة الدعم.

وأوضح أن هناك إقبالا كبيرا على صرف السلع التموينية بنسب عالية من أصحاب البطاقات التموينية خلال الأسبوعين الأول والثاني لصرف مقررات تموين نوفمبر، ويستمر صرف السلع التموينية حتى نهاية الشهر بجانب صرف السلع البديلة للخبز حتى نهاية الشهر بدلا من يوم 20 من كل شهر.