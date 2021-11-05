«حماة الوطن» بالبدرشين ينظم قافلة طبية متنقلة.. الجمعة المقبلة

أعلن حزب «حماة الوطن» بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة عن توفير قافلة طبية بسيارات حديثة متنقلة ومجهزة بعيادات بأحدث الأجهزة، وذلك بقيادة محمد عبدالله سعودي، أمين المركز، ومحمد عبدالفتاح جبه، أمين التنظيم بالمركز، ومراد خلف الله أمين الشؤون الاقتصادية بالمركز، ذلك بناءً على توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن، وفي إطار المشاركة المجتمعية.

جاءت القافلة تحت رعاية النائب نافع عبدالهادي، أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة، واللواء حامد عبداللطيف، أمين التنظيم بالمحافظة، تقام فاعليتها بقرية الشنباب يوم الجمعة القادمة، بجوار مسجد الأنصار، وتبدأ فعالياتها من الساعة 8.30 صباحاً حتى الساعة السادسة مساءً.

وتشمل القافلة على التخصصات الطبية الآتية: "باطنة ورمد وعظام وأطفال وأسنان وجلدية، بقيمة كشف رمزية لا تتجاوز العشر جنيهات، فضلاً عن توافر نظارات طبية بأسعار رمزية.