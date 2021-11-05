رئيس الإنجيلية يفتتح لقاء اللجنة الاستشارية للصحة النفسية بمصر

افتتح رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، اليوم الجمعة، لقاء اللجنة الاستشارية للصحة النفسية التابع لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، بمشاركة أعضاء اللجنة، الدكتور ماهر صموئيل، استشاري الطب النفسي، والدكتور ماهر الضبع، أستاذ الطب النفسي بالجامعة الأمريكية، والدكتور إيهاب الخراط، استشاري الطب النفسي، والدكتورة عبلة مورجان، استشاري الطب النفسي، والدكتور باسم فايز، الطبيب النفسي، والأستاذة إيمي ماهر، المعالجة النفسية.

وشارك ١٠٠ من خدام ورعاة وقيادات لجان المساندة النفسية للمذاهب الإنجيلية بمصر لمناقشة الموقف الإيماني من العلاج الطبي للاضطرابات النفسية، والموقف الإيماني من المشاعر السلبية، كما تم مناقشة توصيات اللجنة الاستشارية النفسية التابعة لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، بخصوص قضية التحرش والاستغلال الجنسي.

وفي نهاية اللقاء تم عرض مقترح بروتوكول التعامل مع شكاوى التحرش والاستغلال الجنسي، من خلال تحديد وتدريب لجنة مختصة تحددها الكنيسة، للمساعدة في المشورة والتأهيل والعلاج.

جدير بالذكر أنه شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل تكريم الدكتور القس ثروت قادس، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الدولية للحوار التابعة لمجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية بمصر، بمناسبة مرور ٢٠ سنة على خدمته في مصر بعد عودته من الخارج، مساء أمس الخميس، بكلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة.

وقدم رئيس الإنجيلية خطاب الحفل، وقال في كلمته: "الدكتور القس ثروت قادس شخصية وطنية مصرية تكره التعصب، محب ووطني، جسد نموذجًا مهمًّا لبناء الجسور بين الشرق والغرب".

كما شارك بالحضور قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر ورؤساء المذاهب الإنجيلية، وعدد من السفراء والبرلمانيين وقادة فكر المجتمع المصري.