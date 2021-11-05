تفاصيل جلسة المشاركة المجتمعية لمشروعات الخطة الاستثمارية في المنيا

عقد اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، جلسة المشاركة المجتمعية، بقاعة الوحدة المحلية، والتي تستهدف مناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمركز للعام المالي 2022/2023 ومتوسطة الأجل 2022/2025 وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية بحضور، نواب رئيس المركز وعدد من مديري الإدارات والجهاز التنفيذي بالمركز، ونواب البرلمان، والجهات المعنية.

وقال رئيس المركز، إن الدولة المصرية، تتعامل بشفافية مع المشروعات التي تقام بجميع مراكز المحافظة، وذلك يتماشى مع نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض محافظة المنيا، خاصة في ظل الاهتمام البالغ والغير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية، ومن هذا المنطلق يتم عقد جلسات الحوار المجتمعي مع المواطنين، لإشراكهم في الخطة الاستثمارية وليكونوا رقباء على المشروعات بكافة مجالاتها.

وأوضح رئيس المركز، أن الحكومة المصرية دشنت برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وهو برنامج حكومي ممول من الحكومة المصرية وجزئيا من البنك الدولي ويستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلى وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية حيث شملت المرحلة الأولى محافظتي سوهاج وقنا، والمرحلة الثانية ستضم المنيا وأسيوط بداية من العام الحالي 2021 / 2022 .

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أنه تم إطلاق المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) وهو المشروع الأكبر والأعلى تكلفة على مستوى الدولة، والذي يستهدف تغيير وتحسين حياة المصريين للأفضل، والتخفيف عن كاهل أهالينا في الريف ولا سيما في محافظات الصعيد التي تحظى باهتمام كبير .

وأشار رئيس المركز، إلى أن الخطة الاستثمارية للمركز التي بصدد الاستماع إلى مقترحات المواطنين تتمركز في مشروعات الإدارة المحلية وهي قطاعات ( الكهرباء – الكباري – الرصف – تدعيم الوحدات المحلية – الأمن والإطفاء – تحسين البيئة ) ، ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في قطاعات ( التكتلات الاقتصادية – أسواق – مواقف )، ومشروعات حياة كريمة ( البنية التحتية والمرافق – الصحة – التعليم – الشباب والرياضة ).

وخلال الجلسة تم عرض تقديمي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حيث تناول لمحة عامة عن البرنامج والأهداف والمكونات والإطار العام، والممارسات المثلى للبرنامج وآليات تعميمها على المستوى المركزي والمحلى، بالإضافة إلى الآليات المؤسسية للمشاركة المجتمعية وتطبيق الاعتبارات الاجتماعية في البرنامج

كما أدار رئيس المركز نقاشا مع المواطنين للاستماع إلى مقترحاتهم للمشروعات التي سيتم إدراجها فى الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2022/2023 ومتوسطة الأجل 2022/2025، ودعا رئيس المركز المواطنين لزيارة المشروعات التي تتم بمركز أبو قرقاص على أرض الواقع.