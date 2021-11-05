الجمعة 05 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الآنسة فرح 4».. كوميديا وحب وخلاف بين شادى وفرح

الآنسة فرح
الآنسة فرح

أطلقت شركة S productions  لصاحبتها المنتجة سالي والي الموسم الرابع من المسلسل الناجح الآنسة فرح على منصة شاهد vip، ليتصدر تريند المنصة فور إطلاقه ويحصد العديد من المشاهدات، ومن المقرر إطلاق الموسم الخامس والأخير قريبًا، حيث إنه تم تصوير جميع مواسم المسلسل بإجمالي 110 حلقات على مدار 3 سنوات.

وسيشهد الموسم الرابع من مسلسل الآنسة فرح على عودة فرح لآدم مرة أخرى، بعدما ظهر للمرة الأولى في الموسم الثالث ليكشف لنا عن علاقة حب أولى لم تكتمل، ولكن تعود هذه العلاقة لتثير المشاكل بين فرح وشادي، ولكن لم تسر الأمور مثلما أراد الأخير، واعترفت فرح لآدم بحبها رغم رفض ديدا وماجدة.

أما شادي وفرح فاستمرت الصراعات بينها بسبب الطريقة التي يريد كل منها تربية فريد بها، حيث اكتشفت فرح بأن فريد كان يلعب بالتابلت دون معرفتها وباتفاقه مع أبيه، لتتطور الخلافات بينهما ويتركها ويذهب إلى كارن.

تفاصيل مسلسل الآنسة فرح

مسلسل الآنسة فرح هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الكوميدي الشهير Jane The Virgin، وقد انتهت Sproduction من تصوير 5 مواسم من المسلسل تمامًا مثل النسخة الأصلية بإجمالي 110 حلقات على مدار 3 سنوات.

أبطال مسلسل الآنسة فرح 

يتصدر بطولة المسلسل النجوم أسماء أبواليزيد، ورانيا يوسف، وأحمد مجدي، محمد كيلاني، وتامر فرج، وعارفة عبدالرسول، ومريم الخشت، وعلي الطيب، وهبة عبد العزيز وجيلان علاء المسلسل سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج وائل فرج، وقد حصد أجزاءه الثلاثة العديد من ردود الأفعال والتعليقات الإيجابية كما تصدر مؤشر البحث جوجل خلال فترة عرضه.

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