«نعته القوات المسلحة».. محطات فى حياة اللواء أركان حرب عبدالمنعم سعيد

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أركان حرب عبدالمنعم سعيد، أحد أبطال حرب أكتوبر الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة، 5 نوفمبر 2021، وتقدمت القوات المسلحة، لأسرته ولضباط القوات المسلحة وجنودها بخالص العزاء، داعية المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

اللواء عبدالمنعم سعيد، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث شارك في وضع الخطط ومتابعة القتال لعمله في هيئة العمليات إلى جانب عدد من أهم ضباط التخطيط بقيادة المشير محمد عبدالغني الجمسى، خلال حرب السادس من أكتوبر، وظلت هذه المجموعة تتابع القتال والتنسيق بين الوحدات المختلفة طوال فترة القتال حتى وقف إطلاق النار، حيث ظل فى غرفة القيادة لمتابعة القتال منذ انطلاق الحرب وحتى يوم 28 أكتوبر.

حرب 1956

اللواء عبدالمنعم سعيد، من مواليد مدينة المنصورة عام 1933، انتقل إلى القاهرة بعد وفاة والديه في سن العاشرة، والتحق بمدرسة الحلمية الثانوية، قبل أن يلتحق بالكلية الحربية عام 1952، وتخرج فيها عام 1955، فى الدفعة التى عرفت باسم دفعة ثورة يوليو، والتحق بعد تخرجه بسلاح المشاة.

قبل حرب 1956، تم نقل كتيبته من الإسكندرية إلى مدينة شرم الشيخ، وكانت مهمتها منع أي سفينة معادية من المرور إلى خليج العقبة.

حرب الاستنزاف

عقب انتهاء حرب 56، نُقل إلى مدرسة المشاة حيث عمل فى التدريس ليترقى إلى رتبة نقيب، واستمر فيها حتى قبوله في كلية القادة والأركان التى حصل فيها على المركز الأول، ليتم إرساله فى بعثة إلى روسيا عام 1965 وحصل على درجة الماجستير فى العلوم العسكرية، وقبل إنهاء دراسته تم استدعاؤه إلى مصر بسبب نكسة 1967، ثم عاد بعد عدة شهور لاستكمال دراسته.

تزامنت عودته من روسيا مع حرب الاستنزاف، وتم تعيينه كضابط عمليات بالجيش الثاني الميداني، وخلال خدمته في الجيش الثاني تولي مهمة التخطيط للعمليات أثناء حرب الاستنزاف، والتنسيق بين وحدات الجيش المختلفة، قبل أن يتم تعيينه قائدًا لكتيبة المشاة مستقل ببورسعيد بعد ترقيته لرتبة عقيد.

وفي حرب أكتوبر المجيدة، التحق اللواء عبدالمنعم سعيد بهيئة العمليات للحرب.

بعد الحرب

فى عام 1975 عين اللواء أركان حرب عبدالمنعم محمد سعيد قائدًا للواء مشاة، وحصل في هذه الأثناء على الزمالة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، قبل أن يسافر إلى الولايات المتحدة الامريكية عام 1981 للحصول على درجة الزمالة، وبعد عودته تولى قيادة الفرقة الثالثة مشاة، ثم تولى رئاسة فرع التخطيط بهيئة العمليات عام 1983، وتولى رئاسة أركان المنطقة الغربية سنة 1984، وبعدها بعام تولى قيادة الجيش الثاني الميداني، وفي 1986 تولي رئاسة هيئة العمليات حتى تقاعده العسكري عام 1990.

ولم يتوقف عطاؤه عقب التقاعد، حيث تولي منصب المحافظ في 4 محافظات هي: السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح فى الفترة من 1991 وحتى 1996.