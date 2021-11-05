ألمانيا تتيح لجميع المطعمين بلقاح كورونا تلقي جرعة معززة بعد 6 أشهر

تعتزم الحكومة الاتحادية الألمانية والولايات إتاحة جرعات معززة من لقاحات مضادة لكورونا لجميع المطعمين عقب 6 أشهر من تلقيهم التطعيم.

يأتي ذلك في ضوء تزايد أعداد الإصابات بكورونا في الكثير من المناطق بألمانيا

وقال وزير الصحة الاتحادي، ينس شبان، عقب اجتماع وزراء صحة الولايات اليوم الجمعة في مدينة لينداو إن الولايات ستوفر من أجل ذلك حافلات ومراكز للتطعيم، مضيفا أن عيادات الأطباء ستشارك أيضا في هذه الحملة.

وقال شبان: "يجب أن يصبح تلقي جرعة معززة عقب ستة أشهر (من التطعيم) هو القاعدة - وليس الاستثناء"، مؤكدا ضرورة تطبيق ذلك بشكل خاص على كبار السن وموظفي الرعاية والعاملين في المرافق الصحية.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الولايات المتحدة أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.