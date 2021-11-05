الجمعة 05 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلى

جريدة الدستور

أصيب شاب بالرصاص الحي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير الحطب شرق نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن شابا أصيب بالرصاص الحي في منطقة البطن خلال المواجهات التي اندلعت في دير الحطب، تم نقله لمستشفى رفيديا، حيث وصفت إصابته بالخطرة، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

في السياق ذاته، تصدى أهالي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، اليوم الجمعة، لهجوم نفذه مستوطنون على القرية ومحاولتهم سرقة ثمار الزيتون.

وقال منسق المقاومة الشعبية بالقرية مراد شتيوي لـ"وفا"، إنه وخلال انطلاق المسيرة السلمية الأسبوعية باتجاه الشارع المغلق منذ "18 عاما"، قام مستوطنون بسرقة ثمار أشجار الزيتون في المنطقة الشرقية الشمالية بالقرب من مستوطنة "قدوميم" المقامة على أراضي القرية، ما اضطرهم الى تغيير مسلك سيرهم باتجاه المنطقة المستهدفة لحمايتها.

وأضاف أن العشرات من أبناء القرية شاركوا في المسيرة، ورددوا الهتافات الداعية لمقاومة الاستيطان ووقف اعتداء المستوطنين على الأشجار والأرض.

الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي نابلس الزيتون منسق المقاومة الشعبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

معسكرات عمل للبلطجية

الأكثر قراءة

تحذيرات وشبورة كثيفة.. «الأرصاد» توضح تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

بعد منع الصناديق.. «الأوقاف» تنشر ضوابط عملية التبرعات العينية والنقدية بالمساجد

موعد افتتاح طريق الكباش بالأقصر 2021.. وأعمال الترميم

حريق ضخم يلتهم باخرة نيلية فى دمياط

«الأوقاف» تمنع صناديق جمع التبرعات من المساجد (خاص)

7 مشاهير قرروا التخلى عن الأمومة مقابل الشهرة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد القصبي

حِب كتير وامشى كتير.. وكل قليل!

محمد عبدالعزيز

نعم للتواصل الاجتماعى.. وألفُ لا لبدائله

د.كريمة الحفناوى

قراءة فى مسار الانتخابات المحلية 2021 فى فنزويلا

عبد الرحيم طايع

كارثة ضرب الزوجات!

مدحت بشاى

التفكير النقدي والتربية الإبداعية

د. محمد عفيفي

فى ذكرى طه حسين

أحمد المريخي

«روح» كائن كونى على أرض «الوصل»

محمد نجم

ذكرى تحرير سعر الصرف.. أين كنا وأين أصبحنا؟

صور

سهير البابلي.. أيقونة الفن والمسرح

صور مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري في الدوري المصري

حفلة الفنانة اللبنانية نانسى عجرم فى إستاد القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلى

الاتحاد الأوروبى يعرب عن قلقه بشأن أسيرين فلسطينيين لدى إسرائيل

احتفاء إسرائيلي بإقرار الميزانية لعامي 2021 و2022