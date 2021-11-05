مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلى

أصيب شاب بالرصاص الحي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية دير الحطب شرق نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن شابا أصيب بالرصاص الحي في منطقة البطن خلال المواجهات التي اندلعت في دير الحطب، تم نقله لمستشفى رفيديا، حيث وصفت إصابته بالخطرة، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

في السياق ذاته، تصدى أهالي قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، اليوم الجمعة، لهجوم نفذه مستوطنون على القرية ومحاولتهم سرقة ثمار الزيتون.

وقال منسق المقاومة الشعبية بالقرية مراد شتيوي لـ"وفا"، إنه وخلال انطلاق المسيرة السلمية الأسبوعية باتجاه الشارع المغلق منذ "18 عاما"، قام مستوطنون بسرقة ثمار أشجار الزيتون في المنطقة الشرقية الشمالية بالقرب من مستوطنة "قدوميم" المقامة على أراضي القرية، ما اضطرهم الى تغيير مسلك سيرهم باتجاه المنطقة المستهدفة لحمايتها.

وأضاف أن العشرات من أبناء القرية شاركوا في المسيرة، ورددوا الهتافات الداعية لمقاومة الاستيطان ووقف اعتداء المستوطنين على الأشجار والأرض.