حِب كتير وامشي كتير.. وكل قليل!

شعار أروج له ضاحكا بين الأصدقاء وغير الأصدقاء،

فيستقبلوه أيضا ضاحكين..

ليهتفوا : أيوه.. ناكل قليل..ونمشي كتير ..انما نحب كتير..ماينفعش!!

ورفضهم.. ربما "الظاهري" لأن "نحب كتير ".. ربما

لظنهم أن مقصدي بالحب.. عشق النساء..وليس أصناف الحب الأخرى ..وما أكثرها !

وعشق النساء ليس فقط ما أعني..

فما الحب بين "هو" و"هي".. ليس سوى رقرقة او موجة في محيطات المحبة العميقة ..

وكلها مطلوبة بل حتمية..

فكيف لمخلوق ألا يحب خالقه!!

وكيف لمواطن ألا يحب وطنه!!

كيف لا أحب أبي..امي ..معلمي..جاري!!

لكن السؤال المهم: كيف يكون الحب؟!

ان أحد أعظم أخطاء سلفية البترودولار..التي هبت علينا أعاصيرها من شرق البحر الأحمر عقب هزيمة ٥ يونيو ١٩٦٧ كبديل للقومية العربية التي فشلت في حماية الأمة من المد الصهيو أمريكي .. أحد اكبر أخطاء تلك السلفية تسطيح الخطاب الديني ..فمحبة الخالق من منظورهم الضيق..أن نمضي الليل نذكره سبحانه وتعالى ونصلي ونبتهل ونقرأ القرآن..فماذا عن اوامره ونواهيه فيما يتعلق بحياتنا اليومية؟! لاشيء ..

وجاء هذا على هوى مافيا الانفتاح والحزب اللاوطني ..كل يمسك سبحة وكل يبسمل وكل يتوجه إلى الأراضي المقدسة كل عام ليحج ..ويشحن طائرة العودة ببراميل زمزم..

وفي الوقت نفسه كل يسرق وينهب ويرتشي ويستبيح

أموال الدولة..!!

والنتيجة أن المجتمع المصري غرق في الفساد..ولانظن أننا نأتي بما يغضبه سبحانه وتعالى..! طالما أننا نمضي الليل قياما وقعودا ..نبتهل ونصلي على النبي الكريم آلاف المرات..فإن أقدمنا على فعل بسملنا..طبقا لتعليمات مشايخنا..فماذا عن طبيعة هذا الفعل نفسه؟ ..لا أحد يسأل او يبالي..!

وكما نرى قبل أن يبدأ الطالب الإجابة على أسئلة الامتحان ..يبسمل ويدعو الله أن يوفقه ..ثم ينهمك في تحويل اللجنة إلى معجنة غش..!

والحرامي قبل أن يبدأ في كسر الخزنة..يبسمل ويدعو الله أن يوفقه..فإن وجد أموالا..ربما توضأ وصلى ركعتي شكر قبل أن يغادر المكان..!! هذا النهج في محبة الله طفح أيضا على اساليبنا في محبة الوطن..

حيث اختزلناه على سبيل المثال في التلويح بأعلام الدولة في مدرجات ملاعب الكرة..وفي الوقت نفسه نرمي مخلفاتنا من قشر لب وفوارغ المشروبات ومخلفات الطعام في المدرجات والشوارع التي تقودنا إلى المدرجات..!!

مشايخنا لم ينبهونا أبدا إلى أن الحب في النهاية سلوك..

حبنا العميق للنبي عليه الصلاة والسلام..ليس أن نمسك حاسبة ونعدد الصلاة والسلام عليه واله وصحبه..آلاف المرات كما يلح مشايخنا..

نعم نصلي على النبي ..لكن مالا يقل أهمية أن نقتدي بسلوكياته..

هذا هو الحب الذي حثنا عليه النبي الكريم عبر حديثه الشريف:لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب لنفسه..

وهذا ماقصدته..بعبارتي( حب كتير)..

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فماذا..عن المحور الثاني..أعني امشي كتير..!!

زمان ..في قريتي المعصرة بلقاس..في مطلع الستينيات..كان في القرية سيارتان فقط..لعائلتين ثريتين..كان الناس يمضون أعمالهم مشيا..حتى التوجه إلى مدينة بلقاس على بعد..٤ كيلومتر او العزب المجاورة..يتم مشيا..

الآن..غالبية البيوت بها سيارات أو غيرها..الآن يزور الجار جاره ..إن لم يكن لديه سيارة فبالتوكتوك..!!

وهذا ماألحظه.. كثير من العائلات في القاهرة تمتلك سيارتين وثلاثة..

الآن..كثير من الشباب يدخلون الحمام بسيارة..!

الآن كثير من ملاك السيارات كل يريد بجوار سرير نومه باركنج للسيارة..

في مسجد الحاجة حورية سليم بالتجمع الثالث التقي بكثير من الجيران في صلاة الجمعة أو غيرها من الفروض..كل يأتي بسيارته..رغم ان المسافة بين المسجد وبيته ٥ او ١٠ دقائق..

وهذا حال الشباب..

مرة كنت متوجها إلى مقر عملي.. مؤسسة اخبار اليوم في شارع الصحافة...

فتاة في العشرينيات تصعد إلى الميني باص في رمسيس..وتغادر معي أمام مبنى الأهرام..كانت متوجهه أيضا إلى مؤسسة اخبار اليوم..مسافة أن قطعتها مشيا لن تستغرق عشر دقائق ..في الوقت الذي قد يقطعها الأتوبيس في نصف ساعة لاكتظاظ الشارع بكل ماهو معيق من بشر وسيارات وباعة جائلين!

وكما نرى ..حالة من التهافت الغريب من قبل الشباب والأسر على شراء السيارات.. حتى ولو بالاقتراض المزعج ..

شركات السيارات تنتهز ذلك لترفع من اسعار سياراتها بشكل جنوني..

اي سيارة هنا بنصف مليون جنيه لايزيد سعرها في دول أخرى عن ٢٠٠ او ٢٥٠ الف جنيه..

حين رفع بعض من شبابنا شعارهم "خليها تصدي" خلال حملة مقاطعة ناجحة للسيارات انهارت أسعارها.. ليس إلى حد الخسارة..بل كان أصحاب الشركات يربحون إلا أنه الربح الذي يتفق وهويته كمسلم..

ما أشد حاجتنا إلى رفع هذا الشعار الآن ..صفعة على وجوه تجار السيارات مجددا ليكفوا عن جشعهم..

وحتى ان اشترى أي منا سيارة..فليكن حريصا ..ألا يكون عبدا لها..

فقط في المهام التي يصعب عليه استخدام خيار آخر..تاكسي..أوبر.. سيارات النقل العام..

وليكن عادلا في تقسيم الشوارع بين عجلات سيارته وقدميه..المشاوير التي يمكن أن يقطعها سيرا على الأقدام فلايتوانى..هذا ليس فقط توفيرا للبنزين..بل ووفرة لصحته..

لكن اي طريقة للمشي منهج..

المدهش ..هذا الذي سمعته من الصديق د.عبد الرحمن سالم استاذ العلاج الطبيعي ومدير ومؤسس مركز التأهيل المتكامل والعلاج الطبيعي في نيويورك إجابة على سؤالي..حيث يرى أن المشية العسكرية - ولا مشية سواها- هي الأفضل صحيا للانسان..

ولدى د.عبد الرحمن وهو استاذ معتمد في جامعة نيويورك مبرراته العلمية حول منافع المشية العسكرية ساوردها ان شاء الله في مقال مقبل عن هذا الطبيب الذي لديه الكثير من الحلول لآلام ملايين المصريين الذين يعانون من مشاكل في العمود الفقري والرقبة والركبة والأطراف..وبعض هذه الأمراض قد يكون الطبيب المعالج لها.. المريض نفسه!..

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وماذا عن المحور الثالث من شعارنا الذي يراه البعض مضحكا: حب كتير وامشي كتير وكل قليل؟

أعني عدم الإسراف في الطعام..

يقول الرسول الكريم " ماملكت ادمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لامحالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه..

حديث للنبي الذي نصلي عليه آلاف المرات كل يوم وبعضنا لايعمل به..هؤلاء الذين يظنون أن مفتاح الصحة والعافية ابتلاع طن من الطعام في كل وجبة..

وقد يكون ظنهم هذا وهما..ويبدو ذلك جليا فيما يجري طهيه كل يوم من طعام ..خاصة في منازل الطبقات المتوسطة وفوق المتوسطة والأثرياء ليلقى قدر كبير منه في صناديق الزباله..

وهذا ماألحظه ويلحظه غيري في الفنادق والمناسبات..يحشد المصري مائدته بطن من اللحوم والأسماك وكل أنواع الغذاء التي يجلبها من ال "أوبن بوفيه"..ليبدأ في التهامها..لكنه بالكاد ينتهي من ربعها مثلا..

وفي قرانا السياحية بالبحر الأحمر وشرم الشيخ يشكو مسئولو الفنادق من أن النزلاء المصريين يخلفون على موائدهم من ٥٠ إلى ٦٠% من الطعام ..ليلقى في الزبالة.. في مقابل ٤% من طعام النزلاء الأجانب..

وهذا الوهم ..يسيطر على بيوت المصريين في رمضان..حيث ثمة اعتقاد انه طالما ثمة صيام فلابد من التعويض في وجبتي الإفطار والسحور..ليتحول المطبخ المنزلي إلى خط إنتاج يلقي على مائدة الإفطار بكميات هائلة من الطعام المتنوع..

مصير بعضه صناديق الزبالة..

نفقات المصريين على الغذاء تصل في شهر رمضان أكثر من ٥٥ مليار جنيه..بينما في الشهور العادية حوالي ٣٠ مليارا..

"على اية حال.. لاداعي للقلق ..لدينا مايقرب من ٣٠ مليون مواطن تحت خط الفقر..يروضون جوعهم بما يلقيه سفهاؤنا من طعام في صناديق الزبالة..!"

لكن بالطبع ..بعضنا شره..ويظن كما قلت ان تناوله كميات كبيرة من الطعام طريقه إلى الصحة والعافية والعمر المديد..

وهو أيضا وهم..فما أكثر الأمراض التي يسببها الإسراف في تناول الطعام..أمراض بلا مبالغة تقصف العمر ..فإن لم تقصف العمر تجعل الانسان يعيش باقي عمره..شبه إنسان! بدانة وسرطان وسكر و..

في النهاية..الأكل ثقافة..

والمطلوب..بل من الحتمي أن يكرس نظامنا التعليمي وإعلامنا ثقافة غذائية سليمة.. تنساب في شرايين أحفاد ايزيس .. ميت مليون صحة وعافية!