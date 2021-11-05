نشاط «التضامن» في أسبوع..عرض أول قانون لدعم المسنين وتوزيع منح حاضنات الفائقين

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر عددًا من الأنشطة والأحداث، و نشرت الصفحة الرسمية للوزارة علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة والتي جاءت كالتالي.



- السبت 30 أكتوبر: تكريم رؤساء 14 جامعة بعد انتهاء المرحلة الأولى من منح "حاضنات الفائقين"



- وزيرة التضامن الاجتماعي والجمعية الشرعية يكرمان رؤساء 14 جامعة و14 منسقاً بعد انتهاء المرحلة الأولى من مِنح "حاضنات الفائقين" بدعم 400 طالب وطالبة.



- وزارة التضامن الاجتماعى تكَثف التنسيق مع اللجنة الوطنية للكوارث والأزمات، تحت رئاسة مجلس الوزراء وترفع درجة استعداد فرق التدخل السريع لإنقاذ المشردين.



- الهلال الأحمر المصري يستكمل دعمه لفاقدي الرعاية ويقدم خدمات صحية ووقائية للمسنين في 97 دار رعاية بمختلف محافظات الجمهورية.



- استلام مبنى أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان يتم إنشاؤه بسواعد المتعافين بمحافظة قنا تمهيدا لافتتاحه قريباً.



- الأحد 31أكتوبر: صرف تعويضات بـ 6 ملايين جنيه لـ125 متضرر



التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي ينتهيان من صرف تعويضات بقيمة ٦ ملايين جنيه لـ125 متضرراً من حريق معارض "بورسعيد وطيبة" بمحافظة سوهاج.



- الاثنين 1 نوفمبر: عرض مسودة أول قانون لدعم حقوق المسنين



- وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير إدارة الخدمات الطبية يفتتحان مركزاً للتعافي من الإدمان والتعاطي بالمستشفى العسكري للطب النفسي بالهايكستب.



- وزيرة التضامن الاجتماعي تعرض مسودة أول قانون لدعم حقوق المسنين أمام لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب بعد الموافقة عليه من مجلس الوزراء.



- الوزيرة تشارك في فعاليات توقيع برنامج الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في إطار برنامج العلاقات الاقتصادية المشتركة بما يعزز التعاون الإنمائي بين البلدين، وتشارك في اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.



- الثلاثاء 2 نوفمبر: استعراض دراسة إطلاق معاش تأميني للفلاح "معاشك بإيدك"



- وزيرة التضامن الاجتماعي تجتمع مع رئيس مجلس الوزراء لاستعراض دراسة إطلاق معاش تأميني للفلاح "معاشك بإيدك"، ضمن المبادرة الرئاسية لرعاية المزارعين والعمالة غير المنتظمة.



- بنك ناصر الاجتماعي يشارك في فعاليات المؤتمر الاقتصادي "الناس والبنوك" كراعي كلاسيكي، ويستعرض دور البنك في تحقيق أهداف البرنامج الرئاسي "حياة كريمة".



- الأربعاء 3 نوفمبر: توقيع 18 بروتوكول تعاون بين برنامج «فرصة» ومؤسسات المجتمع المدني



- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد توقيع 18 بروتوكول تعاون بين برنامج « فرصة» ومؤسسات المجتمع المدنى لتوفير 5000 فرصة عمل بقيمة تزيد على 30 مليون جنيه كدفعة أولى، وتلتقي ببعض أعضاء مجلس النواب والشيوخ للاستماع إلى مطالبهم.



- اجتماع موسع لمديري مراكز الأسر المنتجة والتكوين المهني على مستوى المحافظات لمناقشة المشكلات ووضع رؤية جديدة لمساهمة التضامن الاجتماعي في الصناعات الحرفية والتراثية والمهنية.



- الخميس 4 نوفمبر: إعلان التوصيات الصادرة عن اللقاء مع الجمعيات الأهلية المُمَّول من الاتحاد الأوروبي



- وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في اللقاء الرئاسي بشأن البرنامج القومي "تنمية الأسرة المصرية".



- وزيرة التضامن الاجتماعي تعلن التوصيات الصادرة عن اللقاء القطاعي مع الجمعيات الأهلية المُمَّول من الاتحاد الأوروبي.



- الوزيرة تلتقي بنائب وزير الاتصالات لمتابعة دعم وزارة الاتصالات في التحول الرقمي الكامل لوزارة التضامن الاجتماعي والربط الشبكي بينها وبين الوزارات الشريكة.



- في إطار حملات التضامن للحد من الزيادة السكانية، "2 كفاية" يبدأ مرحلته الثانية من مسرح الشارع ويجوب قرى حياة كريمة من خلال 20 عرض مسرحي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان



- التضامن الاجتماعي تُعلن عن توظيف متطوعات بمكافأة شهرية من الرائدات المجتمعيات، للعمل على التوعية والتغيير السلوكي في برنامج "وعي" مع التركيز على قرى حياة كريمة والمناطق المطورة.