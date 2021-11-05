الجمعة 05 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

الصحة الألمانية تواصل اجتماعاتها فى ظل تزايد إصابات كورونا

ينس شبان
ينس شبان

يواصل وزراء الصحة الألمان على المستوى الاتحادي والولايات، اليوم الجمعة، اجتماعهم في مدينة "لينداو"، لمناقشة سبل مواجهة التزايد الكبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الموجة الرابعة من الجائحة التي تشهدها البلاد.

وفي اجتماعهم، الذي بدأ أمس الخميس، دعم وزراء الصحة حملة تطعيم مكثفة وسط معارضة مستمرة لتلقي اللقاحات بين أجزاء من السكان.

وقال وزير الصحة الاتحادي، ينس شبان، أمس، إن هناك اتفاقًا على تقديم لقاحات معززة ضد كورونا، مع إعطاء الأولوية لكبار السن، مضيفًا أن هناك قلقا متزايدا بشأن الموظفين غير الملقحين الذين يعملون في دور الرعاية، مع تراجع الوزراء عن فرض قواعد لتلقي التطعيم.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 37120 حالة، استنادًا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وزراء الصحة الألمان الولايات كورونا الموجة الرابعة اللقاحات

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